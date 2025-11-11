شكوى رسمية بعد السوبر.. الزمالك يطالب بمعاقبة زيزو

تقدّم الزمالك اليوم الثلاثاء بشكوى إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري ضد أحمد مصطفى زيزو، جناح الأهلي، بسبب تصرّفه عقب السوبر المصري 2025 في أبوظبي، حيث رفض مصافحة المهندس هشام نصر الزمالك ورئيس بعثة الفريق خلال مراسم التتويج.

وكان الأهلي قد تُوّج باللقب بفوزه 2-0 على الزمالك في النهائي الذي أُقيم على ملعب " ".

وأوضح الزمالك أن شكواه تستند إلى لائحة لجنة الانضباط التي تُلزم اللاعبين بالاحترام والروح الرياضية، مشيرًا إلى أن لوائح الانضباط والأخلاق تُقرّ عقوبات بحق من يسيء للاتحاد أو منظمي المسابقة أو المسؤولين أو عناصر اللعبة. وطالب النادي بتوقيع اللازمة على اللاعب وفق اللائحة. (روسيا اليوم)