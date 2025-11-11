Advertisement

رياضة

شكوى رسمية بعد السوبر.. الزمالك يطالب بمعاقبة زيزو

Lebanon 24
11-11-2025 | 15:32
Doc-P-1441068-638984972981635117.png
Doc-P-1441068-638984972981635117.png photos 0
تقدّم الزمالك اليوم الثلاثاء بشكوى إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد أحمد مصطفى زيزو، جناح الأهلي، بسبب تصرّفه عقب نهائي كأس السوبر المصري 2025 في أبوظبي، حيث رفض مصافحة المهندس هشام نصر نائب رئيس الزمالك ورئيس بعثة الفريق خلال مراسم التتويج.
وكان الأهلي قد تُوّج باللقب بفوزه 2-0 على الزمالك في النهائي الذي أُقيم على ملعب "محمد بن زايد".
 
وأوضح الزمالك أن شكواه تستند إلى لائحة لجنة الانضباط التي تُلزم اللاعبين بالاحترام والروح الرياضية، مشيرًا إلى أن لوائح الانضباط والأخلاق تُقرّ عقوبات بحق من يسيء للاتحاد أو منظمي المسابقة أو المسؤولين أو عناصر اللعبة. وطالب النادي بتوقيع العقوبات اللازمة على اللاعب وفق اللائحة. (روسيا اليوم)
