رياضة
مونديال الناشئين: 32 مقعدًا تُحسم في قطر.. و3 عرب عبر بوابة "أفضل الثوالث"
Lebanon 24
11-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أسدل الستار على دور المجموعات لمونديال الناشئين تحت 17 عامًا (قطر 2025) بمشاركة قياسية من 48 منتخبًا، وتأهل 32 فريقًا إلى ثمن النهائي. نظام التأهل يمنح بطاقتين مباشرتين لكل مجموعة من المجموعات الـ12، إلى جانب ثماني بطاقات لـ"أفضل الثوالث".
حجزت ثلاثة منتخبات عربية (مصر،
المغرب
، تونس) مقاعدها جميعًا عبر مسار "أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث".
القائمة الكاملة للمتأهلين إلى دور الـ32:
المجموعة 1:
إيطاليا
، جنوب إفريقيا
المجموعة 2: اليابان، البرتغال، المغرب
المجموعة 3: السنغال، كرواتيا
المجموعة 4: الأرجنتين، بلجيكا، تونس
المجموعة 5: فنزويلا، إنكلترا، مصر
المجموعة 6: سويسرا،
كوريا
الجنوبية، المكسيك
المجموعة 7:
ألمانيا
، كولومبيا،
كوريا الشمالية
المجموعة 8: البرازيل، زامبيا
المجموعة 9:
الولايات المتحدة
، بوركينا فاسو، التشيك
المجموعة 10: إيرلندا، أوزبكستان، باراغواي
المجموعة 11:
فرنسا
، كندا، أوغندا
المجموعة 12: النمسا، مالي (روسيا اليوم)
