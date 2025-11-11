مونديال الناشئين: 32 مقعدًا تُحسم في قطر.. و3 عرب عبر بوابة "أفضل الثوالث"

أسدل الستار على دور المجموعات لمونديال الناشئين تحت 17 عامًا (قطر 2025) بمشاركة قياسية من 48 منتخبًا، وتأهل 32 فريقًا إلى ثمن النهائي. نظام التأهل يمنح بطاقتين مباشرتين لكل مجموعة من المجموعات الـ12، إلى جانب ثماني بطاقات لـ"أفضل الثوالث".

Advertisement

حجزت ثلاثة منتخبات عربية (مصر، ، تونس) مقاعدها جميعًا عبر مسار "أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث".



القائمة الكاملة للمتأهلين إلى دور الـ32:



المجموعة 1: ، جنوب إفريقيا



المجموعة 2: اليابان، البرتغال، المغرب



المجموعة 3: السنغال، كرواتيا



المجموعة 4: الأرجنتين، بلجيكا، تونس



المجموعة 5: فنزويلا، إنكلترا، مصر



المجموعة 6: سويسرا، الجنوبية، المكسيك



المجموعة 7: ، كولومبيا،



المجموعة 8: البرازيل، زامبيا



المجموعة 9: ، بوركينا فاسو، التشيك



المجموعة 10: إيرلندا، أوزبكستان، باراغواي



المجموعة 11: ، كندا، أوغندا



المجموعة 12: النمسا، مالي (روسيا اليوم)