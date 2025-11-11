مستقبله مهدد.. طبيب يوضح: إصابة يامال طويلة



Advertisement

وأصدر بيانًا يوم الثلاثاء قال فيه: يرغب الطاقم الطبي للاتحاد الإسباني في دهشته وانزعاجه بعد علمه يوم الاثنين 10 تشرين الثاني، وهو يوم بدء معسكر المنتخب، بأن اللاعب لامين يامال خضع نفسه لإجراء علاجي تدخلي بتقنية التردد الحراري لعلاج آلام العانة.



وتوجد العديد من الأسئلة المحيطة بالجدل الدائر حول إصابة يامال والتي يعاني منها اللاعب منذ شهر ايلول.



وشرح الطبيب بيدرو لويس ريبويل لصحيفة "ماركا" العديد من التفسيرات كما أوضح الوضع الحالي لإصابة لاعب برشلونة وأسباب غيابه من جديد عن قائمة المدرب لويس دي لا فوينتي. باتت إصابة لامين يامال في منطقة العانة صداعًا مستمرًا ومصدرًا لا ينتهي من الجدل بين والاتحاد الإسباني ، فبعد استبعاد اللاعب من قائمة المنتخب مجددًا وصل التوتر بين الطرفين إلى أقصى مراحله.وأصدر بيانًا يوم الثلاثاء قال فيه: يرغب الطاقم الطبي للاتحاد الإسباني في دهشته وانزعاجه بعد علمه يوم الاثنين 10 تشرين الثاني، وهو يوم بدء معسكر المنتخب، بأن اللاعب لامين يامال خضع نفسه لإجراء علاجي تدخلي بتقنية التردد الحراري لعلاج آلام العانة.وتوجد العديد من الأسئلة المحيطة بالجدل الدائر حول إصابة يامال والتي يعاني منها اللاعب منذ شهر ايلول.وشرح الطبيب بيدرو لويس ريبويل لصحيفة "ماركا" العديد من التفسيرات كما أوضح الوضع الحالي لإصابة لاعب برشلونة وأسباب غيابه من جديد عن قائمة المدرب لويس دي لا فوينتي.

الجانب الطبي للعلاج

قال الطبيب لـ"ماركا": إصابة العانة التي يعاني منها لامين تسبب له الألم، وقد تم التعامل مع هذا الألم خلال الساعات الماضية من خلال تقنية تدخل طفيف تعتمد على إدخال إبر في منطقة الألم لإرسال موجات كهرومغناطيسية عالية التردد بهدف التأثير على الأعصاب لتقليل الألم، وتقليل الالتهاب من خلال تحفيز تدفّق .



بينما أضاف الطبيب تحذيرًا: هذه التقنية لا تعالج الإصابة نفسها، لكنها مسكنة، تخفف الألم فقط. بمعنى أن اللاعب لا يزال يعاني من إصابة طويلة الأمد.

وأتبع: لا أتفق مع موجة التفاؤل التي ظهرت بعد المباريات الأخيرة التي لعبها، كنا نعلم دائمًا أن حالته تتطلب وقتًا وأن العلاج يقوم على تقنين مشاركته.



وختم الطبيب: لكن إذا كان هناك فتق أو بدأت تظهر تلفيات في العظم عند نقطة اتصال الوتر، فإن التدخل الجراحي يصبح احتمالًا أقوى، إنها معركة للاعب عمره 18 عامًا لتجنب الجراحة والاستمرار في مسيرته.