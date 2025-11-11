Advertisement

رياضة

مستقبله مهدد.. طبيب يوضح: إصابة يامال طويلة

Lebanon 24
11-11-2025 | 23:52
باتت إصابة لامين يامال في منطقة العانة صداعًا مستمرًا ومصدرًا لا ينتهي من الجدل بين برشلونة والاتحاد الإسباني لكرة القدم، فبعد استبعاد اللاعب من قائمة المنتخب مجددًا وصل التوتر بين الطرفين إلى أقصى مراحله.
وأصدر الاتحاد الإسباني بيانًا يوم الثلاثاء قال فيه: يرغب الطاقم الطبي للاتحاد الإسباني في التعبير عن دهشته وانزعاجه بعد علمه يوم الاثنين 10 تشرين الثاني، وهو يوم بدء معسكر المنتخب، بأن اللاعب لامين يامال خضع صباح اليوم نفسه لإجراء علاجي تدخلي بتقنية التردد الحراري لعلاج آلام العانة.

وتوجد العديد من الأسئلة المحيطة بالجدل الدائر حول إصابة يامال والتي يعاني منها اللاعب منذ شهر ايلول.

وشرح الطبيب بيدرو لويس ريبويل لصحيفة "ماركا" الإسبانية العديد من التفسيرات كما أوضح الوضع الحالي لإصابة لاعب برشلونة وأسباب غيابه من جديد عن قائمة المدرب لويس دي لا فوينتي.
الجانب الطبي للعلاج
قال الطبيب لـ"ماركا": إصابة العانة التي يعاني منها لامين تسبب له الألم، وقد تم التعامل مع هذا الألم خلال الساعات الماضية من خلال تقنية تدخل طفيف تعتمد على إدخال إبر في منطقة الألم لإرسال موجات كهرومغناطيسية عالية التردد بهدف التأثير على الأعصاب لتقليل الألم، وتقليل الالتهاب من خلال تحفيز تدفّق الدم.

بينما أضاف الطبيب تحذيرًا: هذه التقنية لا تعالج الإصابة نفسها، لكنها مسكنة، تخفف الألم فقط. بمعنى أن اللاعب لا يزال يعاني من إصابة طويلة الأمد.
وأتبع: لا أتفق مع موجة التفاؤل التي ظهرت بعد المباريات الأخيرة التي لعبها، كنا نعلم دائمًا أن حالته تتطلب وقتًا وأن العلاج يقوم على تقنين مشاركته.

وختم الطبيب: لكن إذا كان هناك فتق رياضي أو بدأت تظهر تلفيات في العظم عند نقطة اتصال الوتر، فإن التدخل الجراحي يصبح احتمالًا أقوى، إنها معركة للاعب عمره 18 عامًا لتجنب الجراحة والاستمرار في مسيرته.
