رياضة
أسعار مرتفعة لركن السيارات خلال كأس العالم بالولايات المتحدة.. والجمهور مصدوم
Lebanon 24
12-11-2025
|
01:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المتوقع أن ينفق حاملو تذاكر
كأس العالم
2026
لكرة القدم
مبالغ طائلة لمجرد ركن سياراتهم في نسخة العام المقبل، ما أثار صدمة لدى عشاق
الكرة
الراغبين في حضور المباريات.
ووصلت أسعار ركن السيارات على الموقع الرسمي للاتحاد
الدولي لكرة القدم
(فيفا) إلى 175 دولارا لكل تذكرة لركن السيارة.
وأذهلت هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة ذا أثليتيك، لأول مرة عشاق الرياضة في
الولايات المتحدة
، التي تشتهر باعتمادها على السيارات، وهي إحدى الدول الثلاث المضيفة للبطولة إلى جانب
كندا
والمكسيك.
وتم، تسعير تذكرة "ركن السيارات" لمباراة قبل النهائي في 14
تموز
في دالاس بسعر 175 دولارا، في حين تم تحديد سعر ركن سيارة في مباراة بدور المجموعات عند 75 دولارا.
وسيكلف ركن السيارات في مباراة دور الثمانية في كانساس سيتي في 11 تموز حاملي التذاكر 125 دولارا، بينما يبلغ سعر ركن السيارات في مباريات دور المجموعات 75 دولارا.
أما الفيفا، الذي استخدم تسعيرا مرنا للمرحلة الأولى من مبيعات التذاكر للبطولة، فقد كان سعر تذاكر حضور المباريات في دور المجموعات يبدأ من 60 دولارا.
ولم يكن هناك سوى عدد قليل من الملاعب، 16، التي ستستضيف مباريات كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، التي طرحت تذاكر ركن سيارات خاصة بها للبيع على الإنترنت حتى الثلاثاء.
وكانت مكسيكو سيتي، التي ستستضيف المباراة الأولى من البطولة، ونيويورك/نيوجيرسي، التي ستستضيف المباراة النهائية، من بين المدن التي لم تتوفر فيها مرابض سيارات حتى الآن.
