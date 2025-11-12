Advertisement

رياضة

أسعار مرتفعة لركن السيارات خلال كأس العالم بالولايات المتحدة.. والجمهور مصدوم

Lebanon 24
12-11-2025 | 01:11
A-
A+
Doc-P-1441174-638985322584431558.webp
Doc-P-1441174-638985322584431558.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
من المتوقع أن ينفق حاملو تذاكر كأس العالم 2026 لكرة القدم مبالغ طائلة لمجرد ركن سياراتهم في نسخة العام المقبل، ما أثار صدمة لدى عشاق الكرة الراغبين في حضور المباريات.
Advertisement
ووصلت أسعار ركن السيارات على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى 175 دولارا لكل تذكرة لركن السيارة.

وأذهلت هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة ذا أثليتيك، لأول مرة عشاق الرياضة في الولايات المتحدة، التي تشتهر باعتمادها على السيارات، وهي إحدى الدول الثلاث المضيفة للبطولة إلى جانب كندا والمكسيك.

وتم، تسعير تذكرة "ركن السيارات" لمباراة قبل النهائي في 14 تموز في دالاس بسعر 175 دولارا، في حين تم تحديد سعر ركن سيارة في مباراة بدور المجموعات عند 75 دولارا.
وسيكلف ركن السيارات في مباراة دور الثمانية في كانساس سيتي في 11 تموز حاملي التذاكر 125 دولارا، بينما يبلغ سعر ركن السيارات في مباريات دور المجموعات 75 دولارا.

أما الفيفا، الذي استخدم تسعيرا مرنا للمرحلة الأولى من مبيعات التذاكر للبطولة، فقد كان سعر تذاكر حضور المباريات في دور المجموعات يبدأ من 60 دولارا.

ولم يكن هناك سوى عدد قليل من الملاعب، 16، التي ستستضيف مباريات كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، التي طرحت تذاكر ركن سيارات خاصة بها للبيع على الإنترنت حتى الثلاثاء.

وكانت مكسيكو سيتي، التي ستستضيف المباراة الأولى من البطولة، ونيويورك/نيوجيرسي، التي ستستضيف المباراة النهائية، من بين المدن التي لم تتوفر فيها مرابض سيارات حتى الآن.
 
مواضيع ذات صلة
روبيو: إيران النووية تهديد لإسرائيل والولايات المتحدة والعالم
lebanon 24
12/11/2025 09:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"تأمين سيارات لبنان" يزداد.. أسعار جديدة
lebanon 24
12/11/2025 09:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الصين كانت قاسية مع الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية بسبب عدم وجود رؤساء أكفاء
lebanon 24
12/11/2025 09:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الحروب والتسلح انتشر في قارتين خلال الإدارة السابقة والأن عادت الولايات المتحدة إلى الصدارة
lebanon 24
12/11/2025 09:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولي لكرة القدم

الولايات المتحدة

كأس العالم

لكرة القدم

كرة القدم

نيويورك

المكسيك

الرياض

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:52 | 2025-11-11
23:00 | 2025-11-11
15:32 | 2025-11-11
15:00 | 2025-11-11
13:49 | 2025-11-11
12:42 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24