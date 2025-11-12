عودة ميسي إلى كامب نو تكسر رقم رونالدو الأسطوري

حصدت صورة على موقع "إنستغرام" أثناء عودته المفاجئة إلى عددا قياسيا من الإعجابات، متجاوزة بذلك منشور الشهير بعد فوزه بدوري الأمم الأوروبية.

ودع ملعب "كامب نو" باكيا في صيف 2021، حين أجبرت الأزمة المالية نادي برشلونة على إنهاء حقبة أسطورية امتدت منذ طفولته.



ومنذ رحيله، ارتدى قميص ثم إنتر ميامي، لكنه كما يبدو لم يغادر برشلونة يوما بقلبه.



وفي خطوة غير معلنة، عاد ميسي برفقة صديقه رودريغو دي بول إلى المدينة الكاتالونية هذا الأسبوع، مستغلا فترة التوقف الدولي استعدادا لمباراة الأرجنتين الودية أمام أنغولا في 14 تشرين الثاني.



وحصل "البرغوث" على تصريح خاص لزيارة "كامب نو" الذي يخضع لعملية تجديد شاملة، في أول عودة له إلى الملعب منذ 16 ايار 2021، حين لعب آخر مباراة بقميص البلوغرانا أمام سيلتا فيغو.



ونشر ميسي عبر حسابه على "إنستغرام" مجموعة صور من زيارته وكتب: "الليلة الماضية عدت إلى مكان أفتقده من كل قلبي. مكان كنت فيه سعيدا للغاية، حيث جعلتموني أشعر ألف مرة أنني أسعد شخص في العالم. آمل أن أعود يوما ما، ليس فقط لأودعكم كلاعب، لأنني لم أتمكن من ذلك."