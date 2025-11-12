22
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
نحو الحلم العالمي.. الإمارات والعراق في مواجهة مصيرية
Lebanon 24
12-11-2025
|
07:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
يلتقي منتخبا
الإمارات
والعراق، يوم الخميس، على استاد
محمد بن زايد
في
أبوظبي
، ضمن ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لتصفيات
كأس العالم
2026، في مواجهة مصيرية تمنح أحدهما فرصة جديدة للحاق بركب المنتخبات المتأهلة بعد إخفاقهما في حجز بطاقة التأهل المباشر.
Advertisement
ويقام لقاء الإياب في مدينة البصرة يوم 18 تشرين الثاني، على أن يتأهل الفائز لمواجهة منتخبات من قارات إفريقيا، وأميركا الجنوبية، وأميركا الشمالية والوسطى، وأوقيانوسيا، ضمن الملحق العالمي الذي تحدده قرعة تُجرى في 20 نوفمبر الجاري.
ويأتي اللقاء في ظل طموح إماراتي كبير للظهور مجددا في كأس العالم بعد المشاركة الوحيدة في نسخة 1990، في حين يسعى
العراق
للعودة إلى البطولة التي غاب عنها منذ 1986. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
ضمن تصفيات "مونديال 2026".. السعودية والعراق في مواجهة حاسمة
Lebanon 24
ضمن تصفيات "مونديال 2026".. السعودية والعراق في مواجهة حاسمة
12/11/2025 20:11:59
12/11/2025 20:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تطلق مشروع الطاقة الشمسية الأكبر عالميًا لتعزيز الاستدامة
Lebanon 24
الإمارات تطلق مشروع الطاقة الشمسية الأكبر عالميًا لتعزيز الاستدامة
12/11/2025 20:11:59
12/11/2025 20:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
التضخم العالمي يتجه نحو استقرار أعلى: تأثيره على السندات والاستثمار
Lebanon 24
التضخم العالمي يتجه نحو استقرار أعلى: تأثيره على السندات والاستثمار
12/11/2025 20:11:59
12/11/2025 20:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
خروج مبكر للأخضر.. خسارة أمام مالي تُنهي الحلم
Lebanon 24
خروج مبكر للأخضر.. خسارة أمام مالي تُنهي الحلم
12/11/2025 20:11:59
12/11/2025 20:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد بن زايد
كأس العالم
سكاي نيوز
بن زايد
محمد بن
الشمالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد زيارة ميسي لملعب "كامب نو".. إليكم أول تعليق من رئيس برشلونة
Lebanon 24
بعد زيارة ميسي لملعب "كامب نو".. إليكم أول تعليق من رئيس برشلونة
09:37 | 2025-11-12
12/11/2025 09:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة سطو جديدة على منزل سترلينغ
Lebanon 24
محاولة سطو جديدة على منزل سترلينغ
03:56 | 2025-11-12
12/11/2025 03:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة ميسي إلى كامب نو تكسر رقم رونالدو الأسطوري
Lebanon 24
عودة ميسي إلى كامب نو تكسر رقم رونالدو الأسطوري
02:28 | 2025-11-12
12/11/2025 02:28:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار مرتفعة لركن السيارات خلال كأس العالم بالولايات المتحدة.. والجمهور مصدوم
Lebanon 24
أسعار مرتفعة لركن السيارات خلال كأس العالم بالولايات المتحدة.. والجمهور مصدوم
01:11 | 2025-11-12
12/11/2025 01:11:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مستقبله مهدد.. طبيب يوضح: إصابة يامال طويلة
Lebanon 24
مستقبله مهدد.. طبيب يوضح: إصابة يامال طويلة
23:52 | 2025-11-11
11/11/2025 11:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات
Lebanon 24
بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات
05:44 | 2025-11-12
12/11/2025 05:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
09:26 | 2025-11-12
12/11/2025 09:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)
04:40 | 2025-11-12
12/11/2025 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
13:20 | 2025-11-11
11/11/2025 01:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
09:07 | 2025-11-12
12/11/2025 09:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:37 | 2025-11-12
بعد زيارة ميسي لملعب "كامب نو".. إليكم أول تعليق من رئيس برشلونة
03:56 | 2025-11-12
محاولة سطو جديدة على منزل سترلينغ
02:28 | 2025-11-12
عودة ميسي إلى كامب نو تكسر رقم رونالدو الأسطوري
01:11 | 2025-11-12
أسعار مرتفعة لركن السيارات خلال كأس العالم بالولايات المتحدة.. والجمهور مصدوم
23:52 | 2025-11-11
مستقبله مهدد.. طبيب يوضح: إصابة يامال طويلة
23:00 | 2025-11-11
مونديال الناشئين: 32 مقعدًا تُحسم في قطر.. و3 عرب عبر بوابة "أفضل الثوالث"
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
12/11/2025 20:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
12/11/2025 20:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
12/11/2025 20:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24