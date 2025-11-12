نحو الحلم العالمي.. الإمارات والعراق في مواجهة مصيرية

Advertisement

يلتقي منتخبا والعراق، يوم الخميس، على استاد في ، ضمن ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لتصفيات 2026، في مواجهة مصيرية تمنح أحدهما فرصة جديدة للحاق بركب المنتخبات المتأهلة بعد إخفاقهما في حجز بطاقة التأهل المباشر.ويقام لقاء الإياب في مدينة البصرة يوم 18 تشرين الثاني، على أن يتأهل الفائز لمواجهة منتخبات من قارات إفريقيا، وأميركا الجنوبية، وأميركا الشمالية والوسطى، وأوقيانوسيا، ضمن الملحق العالمي الذي تحدده قرعة تُجرى في 20 نوفمبر الجاري.ويأتي اللقاء في ظل طموح إماراتي كبير للظهور مجددا في كأس العالم بعد المشاركة الوحيدة في نسخة 1990، في حين يسعى للعودة إلى البطولة التي غاب عنها منذ 1986. (سكاي نيوز عربية)