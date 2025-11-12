Advertisement

رياضة

نحو الحلم العالمي.. الإمارات والعراق في مواجهة مصيرية

Lebanon 24
12-11-2025 | 07:59
A-
A+
Doc-P-1441349-638985565201015186.png
Doc-P-1441349-638985565201015186.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يلتقي منتخبا الإمارات والعراق، يوم الخميس، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026، في مواجهة مصيرية تمنح أحدهما فرصة جديدة للحاق بركب المنتخبات المتأهلة بعد إخفاقهما في حجز بطاقة التأهل المباشر.
Advertisement

ويقام لقاء الإياب في مدينة البصرة يوم 18 تشرين الثاني، على أن يتأهل الفائز لمواجهة منتخبات من قارات إفريقيا، وأميركا الجنوبية، وأميركا الشمالية والوسطى، وأوقيانوسيا، ضمن الملحق العالمي الذي تحدده قرعة تُجرى في 20 نوفمبر الجاري.

ويأتي اللقاء في ظل طموح إماراتي كبير للظهور مجددا في كأس العالم بعد المشاركة الوحيدة في نسخة 1990، في حين يسعى العراق للعودة إلى البطولة التي غاب عنها منذ 1986. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
ضمن تصفيات "مونديال 2026".. السعودية والعراق في مواجهة حاسمة
lebanon 24
12/11/2025 20:11:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تطلق مشروع الطاقة الشمسية الأكبر عالميًا لتعزيز الاستدامة
lebanon 24
12/11/2025 20:11:59 Lebanon 24 Lebanon 24
التضخم العالمي يتجه نحو استقرار أعلى: تأثيره على السندات والاستثمار
lebanon 24
12/11/2025 20:11:59 Lebanon 24 Lebanon 24
خروج مبكر للأخضر.. خسارة أمام مالي تُنهي الحلم
lebanon 24
12/11/2025 20:11:59 Lebanon 24 Lebanon 24

محمد بن زايد

كأس العالم

سكاي نيوز

بن زايد

محمد بن

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:37 | 2025-11-12
03:56 | 2025-11-12
02:28 | 2025-11-12
01:11 | 2025-11-12
23:52 | 2025-11-11
23:00 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24