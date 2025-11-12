Advertisement

بعد زيارة ميسي لملعب "كامب نو".. إليكم أول تعليق من رئيس برشلونة

Lebanon 24
12-11-2025 | 09:37
تحدث خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني عن الزيارة المفاجئة التي قام بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق السابق، لمعقل النادي الكتالوني "كامب نو" الأحد الماضي.
وودع ميسي ملعب "كامب نو" باكيا في صيف 2021، حين أجبرت الأزمة المالية نادي برشلونة على إنهاء حقبة أسطورية امتدت منذ طفولته.

وفي خطوة مفاجئة، عاد ميسي برفقة صديقه وزميله في نادي إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين رودريغو دي بول إلى المدينة الكتالونية الأحد الماضي، وحصل "البرغوث" على تصريح خاص لزيارة "كامب نو" الذي يخضع لعملية تجديد شاملة، في أول عودة له إلى الملعب منذ 16 أيار 2021، حين لعب آخر مباراة بقميص البلوغرانا أمام سيلتا فيغو.
 
وخلال تصريحاته لإذاعة "كتالونيا راديو"، قال لابورتا إنه لم يكن على علم بنوايا النجم الأرجنتيني وأكد أنه لا يندم على رحيل ميسي، حيث أن استمراره مع النادي لم يكن ممكنا.

وأعاد لابورتا التأكيد على أن برشلونة أكبر من أي فرد.

وقال لابورتا: "رحبت به بشكل جيد. كان اندفاعا عفويا من انتمائه لبرشلونة. لم أكن أعلم (بالزيارة)، لكنه يعتبر هذا بيته".

وأضاف: "كان برفقة أصدقائه، يتجول، وقد أنهى لتوه العشاء، فجاء بشكل عفوي. لم أرسل له أي رسالة. العلاقة بيننا سليمة. هو الآن يلعب في إنتر ميامي".

وأكد "يعلم أنه محبوب ويتم تقديره لما هو عليه، وسيظل دائما مرحبا به. من العدل أن يحصل على أفضل تكريم في العالم. سيكون رائعا أن يكون تكريمه هنا، أمام 105 آلاف مشجع". (روسيا اليوم)
