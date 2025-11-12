Advertisement

رياضة

إخفاق جديد "لأسود الرافدين"… أين ضاع حلم المونديال؟

Lebanon 24
12-11-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1441421-638985700817829264.jpg
Doc-P-1441421-638985700817829264.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد إخفاق منتخب العراق في بلوغ كأس العالم 2026 عبر التصفيات ثم الملحق الآسيوي في السعودية، تصاعد الجدل حول أسباب الفشل رغم امتلاك "أسود الرافدين" لجيل موهوب. ويرى محللون أن المشكلة الأساسية لم تكن في العناصر، بل في غياب الاستقرار الفني والإدارة المتخبطة التي أضعفت مسار المنتخب.
Advertisement

من الناحية الفنية، برز ضعف الفاعلية الهجومية كأحد أبرز أسباب الإخفاق، إذ فشل اللاعبون في استغلال الفرص الحاسمة، خصوصاً أمام السعودية، ما كلف الفريق نقاطاً ثمينة.
 وأقرّ المدرب الأسترالي غراهام أرنولد بأن الفريق قدم أداءً جيداً لكنه افتقد اللمسة الأخيرة. كما أثّر تغيير الأجهزة الفنية على الانسجام والتكتيك، فإقالة كاساس وتعيين أرنولد في منتصف التصفيات أربكت الفريق وأدخلته في دوامة تجريبية.

الإصابات أيضاً لعبت دوراً مؤثراً، إذ غابت أسماء أساسية دون بدلاء بنفس المستوى، ما انعكس على اللياقة الذهنية والبدنية في الشوط الثاني من المباريات. إلى ذلك، تكررت الأخطاء الدفاعية في اللحظات الأخيرة نتيجة غياب التركيز وضعف القيادة الميدانية، وهو ما كلف الفريق أهدافاً قاتلة في أوقات حاسمة.

أما إدارياً، فقد ساهمت الخلافات داخل اتحاد الكرة والضغط الإعلامي والجماهيري في زعزعة الاستقرار. فبعد إقالة كاساس، تصاعدت التصريحات المتوترة بين مسؤولي الاتحاد والجهاز الفني، فيما تحولت الانتقادات الجماهيرية إلى عامل توتر داخل المعسكرات.
 ويجمع مراقبون على أن غياب التخطيط البعيد المدى كان أحد أسباب الفشل، إذ ركز الاتحاد على النتائج السريعة بدل بناء مشروع طويل الأمد.

ومع اقتراب مواجهة الإمارات في الملحق الإقليمي، يرى خبراء أن إنقاذ "أسود الرافدين" يبدأ بالثقة بالمدرب أرنولد ومنحه الوقت لترسيخ أسلوب ثابت، مع تحسين الجاهزية البدنية والهجومية وفصل العمل الفني عن الإداري لضمان تركيز الفريق على أرض الملعب بعيداً عن الأزمات.
 
مواضيع ذات صلة
أفرام: "حلم قيام دولة المؤسسات عاد من جديد"
lebanon 24
13/11/2025 03:35:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تعلّمت من "إخفاقات لبنان".. واشنطن تُسرع لتحقيق حلم "القوة الدولية" في غزة
lebanon 24
13/11/2025 03:35:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق البوستر الأول لفيلم "أسد أسود" لمحمد رمضان
lebanon 24
13/11/2025 03:35:45 Lebanon 24 Lebanon 24
فيدا أسود.. العين الخفيّة وراء أناقة مذيعات "الجديد"
lebanon 24
13/11/2025 03:35:45 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

الاتحاد على

كأس العالم

الأسترالي

الإمارات

السعودية

العراق

السعود

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:20 | 2025-11-12
16:00 | 2025-11-12
13:22 | 2025-11-12
09:37 | 2025-11-12
07:59 | 2025-11-12
03:56 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24