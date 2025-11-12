Advertisement

رياضة

بعد زيارته ملعب "كامب نو".. هل يعود ميسي إلى برشلونة؟

Lebanon 24
12-11-2025 | 13:22
A-
A+
Doc-P-1441458-638985761429150511.webp
Doc-P-1441458-638985761429150511.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد زيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المفاجئة إلى ملعب "كامب نو" الأحد الماضي، استبعد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة احتمالية عودته إلى الفريق، ووصفها بأنها غير واقعية.
Advertisement

وتعليقًا على هذا، قال لابورتا لإذاعة كتالونيا اليوم الأربعاء: "مع الاحترام لميسي وجميع إداريي وأعضاء النادي، ليس من الصواب بالنسبة لي أن أتكهن بشيء غير واقعي عن عودة ميسي، وهذا ليس الوقت المناسب للقيام بذلك".

وأكد أن برشلونة يرغب في تكريم ميسي في "كامب نو"، بمجرد الانتهاء من أعمال التجديد التي من المقرر أن تزيد سعة الملعب إلى 105 آلاف متفرج.
 
وقد رحل ميسي الهداف التاريخي للبرسا برصيد 672 هدفًا في 778 مباراة، عن الفريق في عام 2021، إذ لم يتمكن النادي من توفير المال اللازم للاحتفاظ به في الفريق.

وعاد ميسي (38 عاما) إلى ملعب "كامب نو" الأحد الماضي، وأبدى رغبته في العودة للنادي الكتالوني يوما ما. وقال: "آمل أن أعود يومًا ما، ليس فقط لأودعكم كلاعب، لأنني لم أحظ بفرصة القيام بذلك من قبل".
مواضيع ذات صلة
من سمح لميسي بزيارة ملعب كامب نو؟ برشلونة يحقق
lebanon 24
13/11/2025 03:35:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد زيارة ميسي لملعب "كامب نو".. إليكم أول تعليق من رئيس برشلونة
lebanon 24
13/11/2025 03:35:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد نحو 3 سنوات على إغلاقه.. عودة فريق برشلونة إلى ملعب "كامب نو"
lebanon 24
13/11/2025 03:35:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة ميسي إلى كامب نو تكسر رقم رونالدو الأسطوري
lebanon 24
13/11/2025 03:35:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الأرجنتيني ليونيل ميسي

نادي برشلونة

خوان لابورتا

ليونيل ميسي

الأرجنتين

أرجنتيني

كامب نو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:20 | 2025-11-12
16:00 | 2025-11-12
14:00 | 2025-11-12
09:37 | 2025-11-12
07:59 | 2025-11-12
03:56 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24