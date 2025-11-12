21
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد زيارته ملعب "كامب نو".. هل يعود ميسي إلى برشلونة؟
Lebanon 24
12-11-2025
|
13:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد زيارة النجم
الأرجنتيني ليونيل ميسي
المفاجئة إلى ملعب "
كامب نو
" الأحد الماضي، استبعد
خوان لابورتا
رئيس
نادي برشلونة
احتمالية عودته إلى الفريق، ووصفها بأنها غير واقعية.
Advertisement
وتعليقًا على هذا، قال
لابورتا
لإذاعة كتالونيا اليوم الأربعاء: "مع الاحترام لميسي وجميع إداريي وأعضاء النادي، ليس من الصواب بالنسبة لي أن أتكهن بشيء غير واقعي عن عودة
ميسي
، وهذا ليس الوقت المناسب للقيام بذلك".
وأكد أن
برشلونة
يرغب في تكريم ميسي في "كامب نو"، بمجرد الانتهاء من أعمال التجديد التي من المقرر أن تزيد سعة الملعب إلى 105 آلاف متفرج.
وقد رحل ميسي الهداف التاريخي للبرسا برصيد 672 هدفًا في 778 مباراة، عن الفريق في عام 2021، إذ لم يتمكن النادي من توفير المال اللازم للاحتفاظ به في الفريق.
وعاد ميسي (38 عاما) إلى ملعب "كامب نو" الأحد الماضي، وأبدى رغبته في العودة للنادي الكتالوني يوما ما. وقال: "آمل أن أعود يومًا ما، ليس فقط لأودعكم كلاعب، لأنني لم أحظ بفرصة القيام بذلك من قبل".
مواضيع ذات صلة
من سمح لميسي بزيارة ملعب كامب نو؟ برشلونة يحقق
Lebanon 24
من سمح لميسي بزيارة ملعب كامب نو؟ برشلونة يحقق
13/11/2025 03:35:58
13/11/2025 03:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيارة ميسي لملعب "كامب نو".. إليكم أول تعليق من رئيس برشلونة
Lebanon 24
بعد زيارة ميسي لملعب "كامب نو".. إليكم أول تعليق من رئيس برشلونة
13/11/2025 03:35:58
13/11/2025 03:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نحو 3 سنوات على إغلاقه.. عودة فريق برشلونة إلى ملعب "كامب نو"
Lebanon 24
بعد نحو 3 سنوات على إغلاقه.. عودة فريق برشلونة إلى ملعب "كامب نو"
13/11/2025 03:35:58
13/11/2025 03:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة ميسي إلى كامب نو تكسر رقم رونالدو الأسطوري
Lebanon 24
عودة ميسي إلى كامب نو تكسر رقم رونالدو الأسطوري
13/11/2025 03:35:58
13/11/2025 03:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرجنتيني ليونيل ميسي
نادي برشلونة
خوان لابورتا
ليونيل ميسي
الأرجنتين
أرجنتيني
كامب نو
تابع
قد يعجبك أيضاً
على حساب الحكمة.. الرياضي يتفوّق في "وصل"
Lebanon 24
على حساب الحكمة.. الرياضي يتفوّق في "وصل"
16:20 | 2025-11-12
12/11/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل حان وقت الرحيل؟ ليفربول يجهّز خليفة صلاح
Lebanon 24
هل حان وقت الرحيل؟ ليفربول يجهّز خليفة صلاح
16:00 | 2025-11-12
12/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إخفاق جديد "لأسود الرافدين"… أين ضاع حلم المونديال؟
Lebanon 24
إخفاق جديد "لأسود الرافدين"… أين ضاع حلم المونديال؟
14:00 | 2025-11-12
12/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيارة ميسي لملعب "كامب نو".. إليكم أول تعليق من رئيس برشلونة
Lebanon 24
بعد زيارة ميسي لملعب "كامب نو".. إليكم أول تعليق من رئيس برشلونة
09:37 | 2025-11-12
12/11/2025 09:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
نحو الحلم العالمي.. الإمارات والعراق في مواجهة مصيرية
Lebanon 24
نحو الحلم العالمي.. الإمارات والعراق في مواجهة مصيرية
07:59 | 2025-11-12
12/11/2025 07:59:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
09:26 | 2025-11-12
12/11/2025 09:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات
Lebanon 24
بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات
05:44 | 2025-11-12
12/11/2025 05:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)
04:40 | 2025-11-12
12/11/2025 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
09:07 | 2025-11-12
12/11/2025 09:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
12:52 | 2025-11-12
12/11/2025 12:52:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:20 | 2025-11-12
على حساب الحكمة.. الرياضي يتفوّق في "وصل"
16:00 | 2025-11-12
هل حان وقت الرحيل؟ ليفربول يجهّز خليفة صلاح
14:00 | 2025-11-12
إخفاق جديد "لأسود الرافدين"… أين ضاع حلم المونديال؟
09:37 | 2025-11-12
بعد زيارة ميسي لملعب "كامب نو".. إليكم أول تعليق من رئيس برشلونة
07:59 | 2025-11-12
نحو الحلم العالمي.. الإمارات والعراق في مواجهة مصيرية
03:56 | 2025-11-12
محاولة سطو جديدة على منزل سترلينغ
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
13/11/2025 03:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
13/11/2025 03:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
13/11/2025 03:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24