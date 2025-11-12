بعد زيارته ملعب "كامب نو".. هل يعود ميسي إلى برشلونة؟



وتعليقًا على هذا، قال لإذاعة كتالونيا اليوم الأربعاء: "مع الاحترام لميسي وجميع إداريي وأعضاء النادي، ليس من الصواب بالنسبة لي أن أتكهن بشيء غير واقعي عن عودة ، وهذا ليس الوقت المناسب للقيام بذلك".



بعد زيارة النجم المفاجئة إلى ملعب " " الأحد الماضي، استبعد رئيس احتمالية عودته إلى الفريق، ووصفها بأنها غير واقعية.وتعليقًا على هذا، قال لإذاعة كتالونيا اليوم الأربعاء: "مع الاحترام لميسي وجميع إداريي وأعضاء النادي، ليس من الصواب بالنسبة لي أن أتكهن بشيء غير واقعي عن عودة ، وهذا ليس الوقت المناسب للقيام بذلك".وأكد أن يرغب في تكريم ميسي في "كامب نو"، بمجرد الانتهاء من أعمال التجديد التي من المقرر أن تزيد سعة الملعب إلى 105 آلاف متفرج.

وقد رحل ميسي الهداف التاريخي للبرسا برصيد 672 هدفًا في 778 مباراة، عن الفريق في عام 2021، إذ لم يتمكن النادي من توفير المال اللازم للاحتفاظ به في الفريق.



وعاد ميسي (38 عاما) إلى ملعب "كامب نو" الأحد الماضي، وأبدى رغبته في العودة للنادي الكتالوني يوما ما. وقال: "آمل أن أعود يومًا ما، ليس فقط لأودعكم كلاعب، لأنني لم أحظ بفرصة القيام بذلك من قبل".