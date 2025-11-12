على حساب الحكمة.. الرياضي يتفوّق في "وصل"

فاز الرياضي على غريمه التقليدي بنتيجة (87-80) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب مجمع في زوق مكايل، ضمن المرحلة الثانية من أبطال لكرة السلة "وصل"، بإشراف الإتحادين الدولي والآسيوي لكرة السلة.

وكان الحكمة قد خسر مباراته الإفتتاحية أمام غورغان في ، بينما حقق الرياضي فوزه الثاني بعد تفوقه في الجولة الأولى على الوحدة السوري في القاعة نفسها.