رياضة
على حساب الحكمة.. الرياضي يتفوّق في "وصل"
Lebanon 24
12-11-2025
|
16:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاز الرياضي
بيروت
على غريمه التقليدي
الحكمة
بنتيجة (87-80) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب مجمع
نهاد
نوفل
في زوق مكايل، ضمن المرحلة الثانية من
دوري
أبطال
غرب آسيا
لكرة السلة "وصل"، بإشراف الإتحادين الدولي والآسيوي لكرة السلة.
وكان الحكمة قد خسر مباراته الإفتتاحية أمام غورغان
الإيراني
في
غزير
، بينما حقق الرياضي فوزه الثاني بعد تفوقه في الجولة الأولى على الوحدة السوري في القاعة نفسها.
