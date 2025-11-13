Advertisement

رياضة

قبيل ساعات من انتهاء المهلة.. "زيزو" يوجه ضربة إلى الزمالك

Lebanon 24
13-11-2025 | 01:37
أكدت وسائل إعلام مصرية أن قضية الموسم في سوق الانتقالات الصيفية لكرة القدم المحلية ستشهد مفاجأة جديدة الخميس.
ذكرت قناة أون سبورت أن المهلة التي منحتها لجنة شؤون اللاعبين لنادي الزمالك بشأن تقديم مستنداته في قضية اللاعب أحمد سيد زيزو تنتهي الخميس، حيث يطالب اللاعب بحصوله على 83 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن نادي الزمالك كان طالب بالحصول على مهلة من أجل تقديم مستندات جديدة وإيصالات استلام زيزو لمستحقاته.

وأوضحت: "عقب انتهاء المهلة الخميس من المقرر أن يصدر لصالح لاعب الأهلي بالحصول على مبلغ مالي سيتم الإعلان عن بشكل رسمي بنسبة كبيرة الأسبوع المقبل".

وأكملت: "عقب صدور الحكم من المتوقع أن تتصاعد الأزمة وتصل إلى لجنة التظلمات ثم إلى المحكمة الرياضية".
