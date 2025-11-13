قبيل ساعات من انتهاء المهلة.. "زيزو" يوجه ضربة إلى الزمالك



Advertisement

ذكرت قناة أون سبورت أن المهلة التي منحتها لجنة شؤون اللاعبين لنادي بشأن تقديم مستنداته في قضية اللاعب تنتهي الخميس، حيث يطالب اللاعب بحصوله على 83 مليون جنيه. أكدت وسائل إعلام أن قضية الموسم في سوق الانتقالات الصيفية المحلية ستشهد مفاجأة جديدة الخميس.ذكرت قناة أون سبورت أن المهلة التي منحتها لجنة شؤون اللاعبين لنادي بشأن تقديم مستنداته في قضية اللاعب تنتهي الخميس، حيث يطالب اللاعب بحصوله على 83 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن كان طالب بالحصول على مهلة من أجل تقديم مستندات جديدة وإيصالات استلام زيزو لمستحقاته.



وأوضحت: "عقب انتهاء المهلة الخميس من المقرر أن يصدر لصالح لاعب الأهلي بالحصول على مبلغ مالي سيتم الإعلان عن بشكل رسمي بنسبة كبيرة الأسبوع المقبل".



وأكملت: "عقب صدور الحكم من المتوقع أن تتصاعد الأزمة وتصل إلى لجنة التظلمات ثم إلى المحكمة الرياضية".