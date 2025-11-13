24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
قبيل ساعات من انتهاء المهلة.. "زيزو" يوجه ضربة إلى الزمالك
Lebanon 24
13-11-2025
|
01:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت وسائل إعلام
مصرية
أن قضية الموسم في سوق الانتقالات الصيفية
لكرة القدم
المحلية ستشهد مفاجأة جديدة الخميس.
Advertisement
ذكرت قناة أون سبورت أن المهلة التي منحتها لجنة شؤون اللاعبين لنادي
الزمالك
بشأن تقديم مستنداته في قضية اللاعب
أحمد سيد زيزو
تنتهي الخميس، حيث يطالب اللاعب بحصوله على 83 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن
نادي الزمالك
كان طالب بالحصول على مهلة من أجل تقديم مستندات جديدة وإيصالات استلام زيزو لمستحقاته.
وأوضحت: "عقب انتهاء المهلة الخميس من المقرر أن يصدر لصالح لاعب الأهلي بالحصول على مبلغ مالي سيتم الإعلان عن بشكل رسمي بنسبة كبيرة الأسبوع المقبل".
وأكملت: "عقب صدور الحكم من المتوقع أن تتصاعد الأزمة وتصل إلى لجنة التظلمات ثم إلى المحكمة الرياضية".
مواضيع ذات صلة
شكوى رسمية بعد السوبر.. الزمالك يطالب بمعاقبة زيزو
Lebanon 24
شكوى رسمية بعد السوبر.. الزمالك يطالب بمعاقبة زيزو
13/11/2025 13:07:37
13/11/2025 13:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاوضات بين طهران والترويكا الأوروبية قبيل انتهاء مهلة العقوبات
Lebanon 24
مفاوضات بين طهران والترويكا الأوروبية قبيل انتهاء مهلة العقوبات
13/11/2025 13:07:37
13/11/2025 13:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين يعلن انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك" النووي ويوجه بتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه
Lebanon 24
بوتين يعلن انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك" النووي ويوجه بتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه
13/11/2025 13:07:37
13/11/2025 13:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل ساعات من الموعد المرتقب بين ترامب ونتنياهو.. اليكم كواليس آخر اللمسات لـ"خطة غزة"
Lebanon 24
قبيل ساعات من الموعد المرتقب بين ترامب ونتنياهو.. اليكم كواليس آخر اللمسات لـ"خطة غزة"
13/11/2025 13:07:37
13/11/2025 13:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد سيد زيزو
نادي الزمالك
لكرة القدم
كرة القدم
أحمد سيد
الرياض
أحمد س
تابع
قد يعجبك أيضاً
مبابي يقلب الطاولة وينضم إلى منتخب الجزائر
Lebanon 24
مبابي يقلب الطاولة وينضم إلى منتخب الجزائر
03:55 | 2025-11-13
13/11/2025 03:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل نهائي.. مدرب برشلونة يرفض ميسي
Lebanon 24
بشكل نهائي.. مدرب برشلونة يرفض ميسي
02:47 | 2025-11-13
13/11/2025 02:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
النادي البرازيلي يطمئن الجماهير: لا خطر على حياة أوسكار!
Lebanon 24
النادي البرازيلي يطمئن الجماهير: لا خطر على حياة أوسكار!
23:00 | 2025-11-12
12/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على حساب الحكمة.. الرياضي يتفوّق في "وصل"
Lebanon 24
على حساب الحكمة.. الرياضي يتفوّق في "وصل"
16:20 | 2025-11-12
12/11/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل حان وقت الرحيل؟ ليفربول يجهّز خليفة صلاح
Lebanon 24
هل حان وقت الرحيل؟ ليفربول يجهّز خليفة صلاح
16:00 | 2025-11-12
12/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
09:26 | 2025-11-12
12/11/2025 09:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
09:07 | 2025-11-12
12/11/2025 09:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
12:52 | 2025-11-12
12/11/2025 12:52:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
Lebanon 24
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
13:00 | 2025-11-12
12/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
والدته الفنانة نشرت صورته.. هكذا أصبح إبن الفنان الراحل ملحم بركات
Lebanon 24
والدته الفنانة نشرت صورته.. هكذا أصبح إبن الفنان الراحل ملحم بركات
07:30 | 2025-11-12
12/11/2025 07:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:55 | 2025-11-13
مبابي يقلب الطاولة وينضم إلى منتخب الجزائر
02:47 | 2025-11-13
بشكل نهائي.. مدرب برشلونة يرفض ميسي
23:00 | 2025-11-12
النادي البرازيلي يطمئن الجماهير: لا خطر على حياة أوسكار!
16:20 | 2025-11-12
على حساب الحكمة.. الرياضي يتفوّق في "وصل"
16:00 | 2025-11-12
هل حان وقت الرحيل؟ ليفربول يجهّز خليفة صلاح
14:00 | 2025-11-12
إخفاق جديد "لأسود الرافدين"… أين ضاع حلم المونديال؟
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
13/11/2025 13:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
13/11/2025 13:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
13/11/2025 13:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24