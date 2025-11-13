Advertisement

رياضة

بشأن ضمّ فريتز من "ليفربول"... إليكم ما يُخطّط له "ريال مدريد"

Lebanon 24
13-11-2025 | 11:26
A-
A+
Doc-P-1441877-638986554418580557.jpg
Doc-P-1441877-638986554418580557.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف حساب "Transfer News Live" عبر "إكس" أنّ "نادي ريال مدريد الإسباني يدرس فكرة صفقة تبادلية مع "ليفربول"، تقضي بانتقال رودريغو إلى النادي الإنكليزيّ، مقابل انضمام فلوريان فيرتز إلى صفوف الفريق الملكي.
Advertisement
 
 
وأشارت مصادر إلى أنّ "كلا الناديين منفتحان على التفاوض، في ظل رغبة مشتركة في إعادة التوازن بين العناصر الهجومية". (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
"بنفيكا" يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ دياز من "ريال مدريد"
lebanon 24
13/11/2025 22:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"كلاسيكو الأحد": "ريال مدريد" و"برشلونة" في صراع الصدارة التاريخي
lebanon 24
13/11/2025 22:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مدرّب "ليفربول": هكذا هزمنا "أتلتيكو مدريد"
lebanon 24
13/11/2025 22:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
السوبر الأوروبي يعود للجدل: "ريال مدريد" يرفع سقف المواجهة
lebanon 24
13/11/2025 22:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24

ريال مدريد الإسباني

نادي ريال مدريد

الفريق الملكي

الامارات

فلوريان

رودريغو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:56 | 2025-11-13
12:20 | 2025-11-13
10:30 | 2025-11-13
08:00 | 2025-11-13
03:55 | 2025-11-13
02:47 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24