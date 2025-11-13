20
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بشأن ضمّ فريتز من "ليفربول"... إليكم ما يُخطّط له "ريال مدريد"
Lebanon 24
13-11-2025
|
11:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف حساب "Transfer News Live" عبر "إكس" أنّ "نادي
ريال مدريد الإسباني
يدرس فكرة صفقة تبادلية مع "
ليفربول
"، تقضي بانتقال
رودريغو
إلى النادي الإنكليزيّ، مقابل انضمام
فلوريان
فيرتز إلى صفوف
الفريق الملكي
.
Advertisement
وأشارت مصادر إلى أنّ "كلا الناديين منفتحان على التفاوض، في ظل رغبة مشتركة في إعادة التوازن بين العناصر الهجومية". (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
"بنفيكا" يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ دياز من "ريال مدريد"
Lebanon 24
"بنفيكا" يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ دياز من "ريال مدريد"
13/11/2025 22:04:03
13/11/2025 22:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"كلاسيكو الأحد": "ريال مدريد" و"برشلونة" في صراع الصدارة التاريخي
Lebanon 24
"كلاسيكو الأحد": "ريال مدريد" و"برشلونة" في صراع الصدارة التاريخي
13/11/2025 22:04:03
13/11/2025 22:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مدرّب "ليفربول": هكذا هزمنا "أتلتيكو مدريد"
Lebanon 24
مدرّب "ليفربول": هكذا هزمنا "أتلتيكو مدريد"
13/11/2025 22:04:03
13/11/2025 22:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
السوبر الأوروبي يعود للجدل: "ريال مدريد" يرفع سقف المواجهة
Lebanon 24
السوبر الأوروبي يعود للجدل: "ريال مدريد" يرفع سقف المواجهة
13/11/2025 22:04:03
13/11/2025 22:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد الإسباني
نادي ريال مدريد
الفريق الملكي
الامارات
فلوريان
رودريغو
تابع
قد يعجبك أيضاً
بيب غوارديولا في السعوديّة
Lebanon 24
بيب غوارديولا في السعوديّة
12:56 | 2025-11-13
13/11/2025 12:56:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب فضيحة المراهنات.. إيقاف 102 لاعب في تركيا عن اللعب
Lebanon 24
بسبب فضيحة المراهنات.. إيقاف 102 لاعب في تركيا عن اللعب
12:20 | 2025-11-13
13/11/2025 12:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضيون ومنظمات حقوقية يطالبون "يويفا" بتعليق عضوية إسرائيل
Lebanon 24
رياضيون ومنظمات حقوقية يطالبون "يويفا" بتعليق عضوية إسرائيل
10:30 | 2025-11-13
13/11/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. رونالدو يلتقي لاعبات منتخب البرتغال تحت 16 عامًا (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. رونالدو يلتقي لاعبات منتخب البرتغال تحت 16 عامًا (فيديو)
08:00 | 2025-11-13
13/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مبابي يقلب الطاولة وينضم إلى منتخب الجزائر
Lebanon 24
مبابي يقلب الطاولة وينضم إلى منتخب الجزائر
03:55 | 2025-11-13
13/11/2025 03:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
06:28 | 2025-11-13
13/11/2025 06:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"التعويضات العائلية الجديدة".. هل تحدّد تاريخ دفعها؟
Lebanon 24
"التعويضات العائلية الجديدة".. هل تحدّد تاريخ دفعها؟
15:54 | 2025-11-12
12/11/2025 03:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
Lebanon 24
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
04:44 | 2025-11-13
13/11/2025 04:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طول انتظار أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد طول انتظار أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. والذروة في هذا الموعد
01:10 | 2025-11-13
13/11/2025 01:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحزب" يستعد لهجوم وشيك؟ هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
Lebanon 24
"الحزب" يستعد لهجوم وشيك؟ هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
05:51 | 2025-11-13
13/11/2025 05:51:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
12:56 | 2025-11-13
بيب غوارديولا في السعوديّة
12:20 | 2025-11-13
بسبب فضيحة المراهنات.. إيقاف 102 لاعب في تركيا عن اللعب
10:30 | 2025-11-13
رياضيون ومنظمات حقوقية يطالبون "يويفا" بتعليق عضوية إسرائيل
08:00 | 2025-11-13
لحظات مؤثرة.. رونالدو يلتقي لاعبات منتخب البرتغال تحت 16 عامًا (فيديو)
03:55 | 2025-11-13
مبابي يقلب الطاولة وينضم إلى منتخب الجزائر
02:47 | 2025-11-13
بشكل نهائي.. مدرب برشلونة يرفض ميسي
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
13/11/2025 22:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
13/11/2025 22:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
13/11/2025 22:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24