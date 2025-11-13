Advertisement

رياضة

بيب غوارديولا في السعوديّة

Lebanon 24
13-11-2025 | 12:56
A-
A+
Doc-P-1441903-638986609810424038.jpg
Doc-P-1441903-638986609810424038.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد أيام من خوضه مباراته الـ1000 مع فريقه "مانشستر سيتي" الإنكليزيّ، المدرّب الإسبانيّ بيب غوارديولا السعوديّة، والتقى الأمير خالد بن محمد رئيس مجلس إدارة شركة نادي الدرعية الرياضية وجيري إنزيريلو الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية.
Advertisement
 
 
وقد تخلل الجولة زيارة المخطط التطويري وحيّ الطريف التاريخي المسجل في قائمة اليونيسكو. (العربية)
مواضيع ذات صلة
السيتي يحتفل بالألفية… ثلاثية تُسعد غوارديولا أمام ليفربول
lebanon 24
14/11/2025 01:44:44 Lebanon 24 Lebanon 24
غوارديولا يحقق رقم ألف مباراة في مسيرته التدريبية!
lebanon 24
14/11/2025 01:44:44 Lebanon 24 Lebanon 24
غوارديولا يراهن على "الولد المعجزة"
lebanon 24
14/11/2025 01:44:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما كشفه غوارديولا عن تطورات إصابة هالاند
lebanon 24
14/11/2025 01:44:44 Lebanon 24 Lebanon 24

بيب غوارديولا

مانشستر سيتي

بن محمد

خالد بن

مانشستر

إنكليزي

السعود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:09 | 2025-11-13
12:20 | 2025-11-13
11:26 | 2025-11-13
10:30 | 2025-11-13
08:00 | 2025-11-13
03:55 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24