رياضة
كلوب يؤكد مشاركته في كأس العالم 2026 بـ"وظيفة جديدة"
Lebanon 24
14-11-2025
|
08:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت منصة البث التلفزيوني "ماجنتا تي في" أن مدرب
ليفربول
السابق، الألماني يورغن كلوب، سيعمل محللا في المنصة خلال نهائيات
كأس العالم
2026 في
الولايات المتحدة
والمكسيك وكندا.
ومن المقرر أن تبث "ماجنتا تي في" كل مباريات كأس العالم
القادمة
الـ104، فيما تمتلك منصة البث المدفوعة الحقوق الحصرية لـ44 مباراة.
وقال كلوب: "أريد بشدة خوض غمار كأس العالم هذه من منظور خبير. وفي الوقت نفسه، أدرك أن هذه البطولة الماراثونية ستطرح تحديات فريدة من نوعها".
ويتمتع كلوب بخبرة تلفزيونية سابقة، حيث عمل مع قناة "زد دي إف"
الألمانية
في كأس العالم 2006 وكأس الأمم الأوروبية (يورو 2008). (روسيا اليوم)
