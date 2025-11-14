أعلنت منصة البث التلفزيوني "ماجنتا تي في" أن مدرب السابق، الألماني يورغن كلوب، سيعمل محللا في المنصة خلال نهائيات 2026 في والمكسيك وكندا.

ومن المقرر أن تبث "ماجنتا تي في" كل مباريات كأس العالم الـ104، فيما تمتلك منصة البث المدفوعة الحقوق الحصرية لـ44 مباراة.



وقال كلوب: "أريد بشدة خوض غمار كأس العالم هذه من منظور خبير. وفي الوقت نفسه، أدرك أن هذه البطولة الماراثونية ستطرح تحديات فريدة من نوعها".



ويتمتع كلوب بخبرة تلفزيونية سابقة، حيث عمل مع قناة "زد دي إف" في كأس العالم 2006 وكأس الأمم الأوروبية (يورو 2008). (روسيا اليوم)