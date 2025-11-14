Advertisement

رياضة

كلوب يؤكد مشاركته في كأس العالم 2026 بـ"وظيفة جديدة"

Lebanon 24
14-11-2025 | 08:01
A-
A+
Doc-P-1442218-638987294618720845.jpg
Doc-P-1442218-638987294618720845.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت منصة البث التلفزيوني "ماجنتا تي في" أن مدرب ليفربول السابق، الألماني يورغن كلوب، سيعمل محللا في المنصة خلال نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
Advertisement
 
ومن المقرر أن تبث "ماجنتا تي في" كل مباريات كأس العالم القادمة الـ104، فيما تمتلك منصة البث المدفوعة الحقوق الحصرية لـ44 مباراة.

وقال كلوب: "أريد بشدة خوض غمار كأس العالم هذه من منظور خبير. وفي الوقت نفسه، أدرك أن هذه البطولة الماراثونية ستطرح تحديات فريدة من نوعها".

ويتمتع كلوب بخبرة تلفزيونية سابقة، حيث عمل مع قناة "زد دي إف" الألمانية في كأس العالم 2006 وكأس الأمم الأوروبية (يورو 2008). (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
"الفراعنة" يرفعون راية العرب: تأهل تاريخي لمصر إلى كأس العالم 2026
lebanon 24
14/11/2025 18:19:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بعيدا عن التدريب.. كلوب يتولى وظيفة جديدة
lebanon 24
14/11/2025 18:19:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر تتأهل إلى بطولة كأس العالم 2026
lebanon 24
14/11/2025 18:19:50 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم تصنيف منتخب مصر في قرعة كأس العالم 2026
lebanon 24
14/11/2025 18:19:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

روسيا اليوم

كأس العالم

الألمانية

الأوروبي

القادمة

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:23 | 2025-11-14
04:30 | 2025-11-14
03:56 | 2025-11-14
01:44 | 2025-11-14
00:53 | 2025-11-14
23:00 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24