19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
8
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
المغرب يهزم أميركا ويتأهل لثمن نهائي كأس العالم للناشئين
Lebanon 24
14-11-2025
|
13:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
تأهل المنتخب
المغربي
إلى دور الستة عشر في
بطولة كأس العالم
تحت 17 عاماً المقامة في العاصمة
القطرية
الدوحة
، بعد فوزه على المنتخب الأميركي بركلات الترجيح 4-، في دور الـ32 يوم الجمعة.
Advertisement
وتقدم المنتخب الأميركي أولاً في الدقيقة 21 عبر جود تيري، قبل أن يسجل
عبد الله
وزان هدف التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.
وابتسمت ضربات الترجيح للمنتخب المغربي الذي سجل له زياد باها وإسماعيل العود وإسماعيل دارديك وإلياس هيداوي، فيما سجل لنظيره الأميركي كل من كافان سوليفان وتشيز أدامز وماتياس ألبرت وماكسيمو كاريزو فيما أهدر
كوبر
سانشيز.
ويلتقي المنتخب المغربي مع منتخب مالي في دور الستة عشر، بعدما نجح الأخير في الفوز على زامبيا 3-1 في دور الـ32. (العربية)
مواضيع ذات صلة
المغرب يبلغ قبل نهائي كأس العالم للشباب بالفوز 3-1 على أمريكا
Lebanon 24
المغرب يبلغ قبل نهائي كأس العالم للشباب بالفوز 3-1 على أمريكا
15/11/2025 03:55:46
15/11/2025 03:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تأهل المغرب لنهائي مونديال الشباب يعيد نبوءة أرجينتينية إلى الواجهة
Lebanon 24
تأهل المغرب لنهائي مونديال الشباب يعيد نبوءة أرجينتينية إلى الواجهة
15/11/2025 03:55:46
15/11/2025 03:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فيفا يعلن اسم حكم نهائي كأس العالم للشباب (صورة)
Lebanon 24
فيفا يعلن اسم حكم نهائي كأس العالم للشباب (صورة)
15/11/2025 03:55:46
15/11/2025 03:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قطر تتأهل إلى بطولة كأس العالم 2026
Lebanon 24
قطر تتأهل إلى بطولة كأس العالم 2026
15/11/2025 03:55:46
15/11/2025 03:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بطولة كأس العالم
كأس العالم
نهائي كأس
عبد الله
إسماعيل
القطرية
المغربي
القطري
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميسي يقود الأرجنتين للفوز على أنغولا في مباراة ودية مثيرة (فيديو)
Lebanon 24
ميسي يقود الأرجنتين للفوز على أنغولا في مباراة ودية مثيرة (فيديو)
16:08 | 2025-11-14
14/11/2025 04:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طرده ضد إيرلندا.. كم مباراة سيغيب عنها رونالدو في مونديال 2026؟
Lebanon 24
بعد طرده ضد إيرلندا.. كم مباراة سيغيب عنها رونالدو في مونديال 2026؟
10:23 | 2025-11-14
14/11/2025 10:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كلوب يؤكد مشاركته في كأس العالم 2026 بـ"وظيفة جديدة"
Lebanon 24
كلوب يؤكد مشاركته في كأس العالم 2026 بـ"وظيفة جديدة"
08:01 | 2025-11-14
14/11/2025 08:01:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الطرد الأخير.. هل يهدّد مسيرة رونالدو في كأس العالم 2026؟
Lebanon 24
الطرد الأخير.. هل يهدّد مسيرة رونالدو في كأس العالم 2026؟
04:30 | 2025-11-14
14/11/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختتام أعمال المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
Lebanon 24
اختتام أعمال المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
03:56 | 2025-11-14
14/11/2025 03:56:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
00:38 | 2025-11-14
14/11/2025 12:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
04:19 | 2025-11-14
14/11/2025 04:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
23:00 | 2025-11-13
13/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
13:20 | 2025-11-14
14/11/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق الكرة.. نجم يرحل فجأة في حادث سير! (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق الكرة.. نجم يرحل فجأة في حادث سير! (صورة)
01:44 | 2025-11-14
14/11/2025 01:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:08 | 2025-11-14
ميسي يقود الأرجنتين للفوز على أنغولا في مباراة ودية مثيرة (فيديو)
10:23 | 2025-11-14
بعد طرده ضد إيرلندا.. كم مباراة سيغيب عنها رونالدو في مونديال 2026؟
08:01 | 2025-11-14
كلوب يؤكد مشاركته في كأس العالم 2026 بـ"وظيفة جديدة"
04:30 | 2025-11-14
الطرد الأخير.. هل يهدّد مسيرة رونالدو في كأس العالم 2026؟
03:56 | 2025-11-14
اختتام أعمال المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
01:44 | 2025-11-14
خبر حزين لعشاق الكرة.. نجم يرحل فجأة في حادث سير! (صورة)
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
15/11/2025 03:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
15/11/2025 03:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
15/11/2025 03:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24