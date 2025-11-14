Advertisement

رياضة

المغرب يهزم أميركا ويتأهل لثمن نهائي كأس العالم للناشئين

Lebanon 24
14-11-2025 | 13:36
تأهل المنتخب المغربي إلى دور الستة عشر في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، بعد فوزه على المنتخب الأميركي بركلات الترجيح 4-، في دور الـ32 يوم الجمعة.
وتقدم المنتخب الأميركي أولاً في الدقيقة 21 عبر جود تيري، قبل أن يسجل عبد الله وزان هدف التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.


وابتسمت ضربات الترجيح للمنتخب المغربي الذي سجل له زياد باها وإسماعيل العود وإسماعيل دارديك وإلياس هيداوي، فيما سجل لنظيره الأميركي كل من كافان سوليفان وتشيز أدامز وماتياس ألبرت وماكسيمو كاريزو فيما أهدر كوبر سانشيز.


ويلتقي المنتخب المغربي مع منتخب مالي في دور الستة عشر، بعدما نجح الأخير في الفوز على زامبيا 3-1 في دور الـ32. (العربية) 
