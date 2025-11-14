المغرب يهزم أميركا ويتأهل لثمن نهائي كأس العالم للناشئين

Advertisement

وتقدم المنتخب الأميركي أولاً في الدقيقة 21 عبر جود تيري، قبل أن يسجل وزان هدف التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.وابتسمت ضربات الترجيح للمنتخب المغربي الذي سجل له زياد باها وإسماعيل العود وإسماعيل دارديك وإلياس هيداوي، فيما سجل لنظيره الأميركي كل من كافان سوليفان وتشيز أدامز وماتياس ألبرت وماكسيمو كاريزو فيما أهدر سانشيز.ويلتقي المنتخب المغربي مع منتخب مالي في دور الستة عشر، بعدما نجح الأخير في الفوز على زامبيا 3-1 في دور الـ32. (العربية)