لماذا يغيب عمر مرموش عن مواجهة مصر وأوزبكستان في كأس العين الودية؟
Lebanon 24
14-11-2025
|
23:00
A-
A+
لن يشارك
عمر مرموش
في مباراة المنتخب المصري أمام
أوزبكستان
مساء اليوم الجمعة، ضمن نصف نهائي بطولة
العين
الدولية الودية المقامة في
الإمارات
.
ونقل موقع "FilGoal" عن مصدر داخل المنتخب المصري أن غياب مرموش جاء بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للاحتفال بخطوبته خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
وأضاف المصدر أن اللاعب سيكون جاهزًا للمباراة التالية في المعسكر، والتي ستجمع المنتخب المصري مع
إيران
أو الرأس الأخضر ضمن البطولة.
وتقام بطولة العين الدولية في الفترة من 13 إلى 18 تشرين الثاني الجاري بمشاركة أربعة منتخبات، على أن تُلعب مباراة تحديد المركز الثالث يوم الاثنين 17 تشرين الثاني، فيما تقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني. (روسيا اليوم)
