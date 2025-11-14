لماذا يغيب عمر مرموش عن مواجهة مصر وأوزبكستان في كأس العين الودية؟

Advertisement

ونقل موقع "FilGoal" عن مصدر داخل المنتخب المصري أن غياب مرموش جاء بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للاحتفال بخطوبته خلال فترة التوقف الدولي الحالية.وأضاف المصدر أن اللاعب سيكون جاهزًا للمباراة التالية في المعسكر، والتي ستجمع المنتخب المصري مع أو الرأس الأخضر ضمن البطولة.وتقام بطولة العين الدولية في الفترة من 13 إلى 18 تشرين الثاني الجاري بمشاركة أربعة منتخبات، على أن تُلعب مباراة تحديد المركز الثالث يوم الاثنين 17 تشرين الثاني، فيما تقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني. (روسيا اليوم)