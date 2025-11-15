للمرة الرابعة على التوالي.. كرواتيا تتأهل إلى مونديال 2026

Advertisement

تمكنت من بلوغ نهائيات للمرة الرابعة على التوالي بعد تغلبها على ضيفتها جزر فارو 3-1 أمس الجمعة في رييكا في الجولة السابعة قبل الأخيرة من منافسات عشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 في والمكسيك وكندا.وكانت جزر فارو البادئة بالتسجيل عبر غيزا دافيد (16)، وردّ يوشكو غفارديول (23) وبيتار موسى (57) ونيكولا فلاسيتش (71) بثلاثة أهداف لكرواتيا التي عززت صدارتها للمجموعة برصيد 19 نقطة بفارق أربع نقاط عن مطاردتها المباشرة التشيك.وكانت كرواتيا بحاجة إلى التعادل فقط لضمان بطاقتها إلى النهائيات لكنها حققت الفوز السادس لها في التصفيات وألحقت الخسارة الرابعة بجزز فارو مفاجأة التصفيات الحالية والتي تجمد رصيدها عند 12 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف التشيك التي غابت عن الجولة السابعة.وهي المرة السابعة التي تبلغ فيها كرواتيا النهائيات منذ استقلالها عن يوغوسلافيا في بداية التسعينيات، والرابعة تواليا.