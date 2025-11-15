Advertisement

رياضة

خبر مُفاجئ.. بيريز قرر التنحي عن رئاسة ريال مدريد!

Lebanon 24
15-11-2025 | 04:00
قرر رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز التنحي عن منصبه العام المقبل، على الرغم من أن ولايته الرئاسية لا تنتهي إلا في عام 2028، وفق ما كشف الصحافي الإسباني بيبي ألفاريز أمس الجمعة عبر "إكس" .
وأوضح ألفاريز أن هذا القرار نابع من رغبة بيريز في ضمان أن تكون عملية الخلافة "منظمة ومرتبة".

ولفت المصدر إلى أن بيريز يسعى لتنفيذ عملية تسليم سلسة للسلطة، بغض النظر عما إذا كان أعضاء النادي سيدعمون أو يعارضون فكرة إجراء استفتاء حول شروط الترشح للرئاسة.
 
