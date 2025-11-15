خبر مُفاجئ.. بيريز قرر التنحي عن رئاسة ريال مدريد!

Advertisement

قرر رئيس نادي التنحي عن منصبه العام المقبل، على الرغم من أن ولايته الرئاسية لا تنتهي إلا في عام 2028، وفق ما كشف الصحافي الإسباني ألفاريز أمس الجمعة عبر "إكس" .وأوضح ألفاريز أن هذا القرار نابع من رغبة في ضمان أن تكون عملية الخلافة "منظمة ومرتبة".ولفت المصدر إلى أن بيريز يسعى لتنفيذ عملية تسليم سلسة للسلطة، بغض النظر عما إذا كان أعضاء النادي سيدعمون أو يعارضون فكرة إجراء استفتاء حول شروط الترشح للرئاسة.