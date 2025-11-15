Advertisement

رياضة

بطل العالم في الملاكمة يواجه خطر الإيقاف.. ما السبب؟

Lebanon 24
15-11-2025 | 07:44
يواجه النيوزيلندي جوزيف باركر بطل العالم السابق للوزن الثقيل خطر الإيقاف بعد ثبوت وجود آثار كوكايين في اختبار منشطات أجري له.
وأظهرت نتيجة الاختبار إيجابية لوجود الكوكايين لدى باركر (33 عاما) وذلك في اليوم الذي خاض فيه مباراته أمام البريطاني فابيو واردلي الشهر الماضي ما قد يعرضه لعقوبة الإيقاف لفترة طويلة عن ممارسة أي نشاط رياضي رسمي.

وقالت شركة كوينزبيري بروموشنز التابعة لمروج نزالات الملاكمة فرانك وارن في بيان: "أبلغت وكالة مكافحة المنشطات التطوعية الليلة الماضية جميع الأطراف المعنية بأن جوزيف باركر حصل على نتيجة سلبية بعد اختبار مكافحة المنشطات الذي أجري في 25 أكتوبر فيما يتعلق بنزاله مع فابيو واردلي".

وأضاف "بينما يتم التحقيق في الأمر بشكل أكبر لن يتم الإدلاء بأي تعليق إضافي في الوقت الحالي". (روسيا اليوم) 
