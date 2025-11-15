بطل العالم في الملاكمة يواجه خطر الإيقاف.. ما السبب؟

يواجه النيوزيلندي باركر بطل العالم السابق للوزن الثقيل خطر الإيقاف بعد ثبوت وجود آثار كوكايين في اختبار منشطات أجري له.

Advertisement

وأظهرت نتيجة الاختبار إيجابية لوجود الكوكايين لدى باركر (33 عاما) وذلك في اليوم الذي خاض فيه مباراته أمام فابيو واردلي الشهر الماضي ما قد يعرضه لعقوبة الإيقاف لفترة طويلة عن ممارسة أي نشاط رسمي.



وقالت شركة كوينزبيري بروموشنز التابعة لمروج نزالات الملاكمة وارن في بيان: "أبلغت وكالة مكافحة المنشطات التطوعية الليلة الماضية جميع الأطراف المعنية بأن جوزيف باركر حصل على نتيجة سلبية بعد اختبار مكافحة المنشطات الذي أجري في 25 أكتوبر فيما يتعلق بنزاله مع فابيو واردلي".



وأضاف "بينما يتم التحقيق في الأمر بشكل أكبر لن يتم الإدلاء بأي تعليق إضافي في الوقت الحالي". (روسيا اليوم)