رياضة

بعد فوزها على لوكسمبورغ.. ألمانيا تفتح ملف المواجهة الحاسمة مع سلوفاكيا

Lebanon 24
15-11-2025 | 10:00
تغلب منتخب ألمانيا على مضيفه لوكسمبورغ بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.
وتقدم المنتخب الألماني في الدقيقة 49 عن طريق نيك فولتيماده، قبل أن يسجل اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 69.
 
ورفع منتخب ألمانيا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، بفارق الأهداف عن سلوفاكيا الوصيفة التي تملك 12 نقطة أيضا.

ويحتل منتخب إيرلندا الشمالية، المركز الثالث بست نقاط، فيما يتذيل منتخب لوكسمبورغ الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وستكون المواجهة الحاسمة بين ألمانيا وسلوفاكيا، المقررة الاثنين المقبل على أرض الألمان، مفتاحا لتحديد من سيتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ففي ظل الترتيب الحالي، يكفي ألمانيا التعادل لضمان الصعود المباشر كأول المجموعة، في حين يتوجب على سلوفاكيا الفوز لحجز بطاقة التأهل المباشرة.

وسيتأهل متصدر المجموعة تلقائيا إلى النهائيات، بينما ينتقل الوصيف إلى مباريات الملحق، حيث يحدد مصيره في سباق مكثف لحجز إحدى البطاقات المتبقية للمونديال. (روسيا اليوم) 
