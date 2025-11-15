بعد فوزها على لوكسمبورغ.. ألمانيا تفتح ملف المواجهة الحاسمة مع سلوفاكيا

تغلب منتخب على مضيفه لوكسمبورغ بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة من بتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

Advertisement

وتقدم المنتخب الألماني في الدقيقة 49 عن طريق نيك فولتيماده، قبل أن يسجل اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 69.

ورفع منتخب ألمانيا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، بفارق الأهداف عن الوصيفة التي تملك 12 نقطة أيضا.



ويحتل منتخب إيرلندا الشمالية، المركز الثالث بست نقاط، فيما يتذيل منتخب لوكسمبورغ الترتيب بدون رصيد من النقاط.



وستكون المواجهة الحاسمة بين ألمانيا وسلوفاكيا، المقررة الاثنين المقبل على أرض الألمان، مفتاحا لتحديد من سيتأهل مباشرة إلى نهائيات 2026 في والمكسيك وكندا.



ففي ظل الترتيب الحالي، يكفي ألمانيا التعادل لضمان الصعود المباشر كأول المجموعة، في حين يتوجب على سلوفاكيا الفوز لحجز بطاقة التأهل المباشرة.



وسيتأهل متصدر المجموعة تلقائيا إلى النهائيات، بينما ينتقل الوصيف إلى مباريات الملحق، حيث يحدد مصيره في سباق مكثف لحجز إحدى البطاقات المتبقية للمونديال. (روسيا اليوم)