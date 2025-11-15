Advertisement

رياضة

في عمر 37… هل يعيش ليفا موسمه الأخير مع برشلونة؟

Lebanon 24
15-11-2025 | 16:00
أثار البولندي روبرت ليفاندوفسكي موجة واسعة من التكهنات حول مستقبله مع برشلونة بعد إعلانه أن قراره "سيصدر قريباً"، في وقت تتزايد فيه التقارير التي تربط النادي الكتالوني بالتوجّه نحو هاري كين ليكون خليفته المحتملة.
 وينتهي عقد المهاجم المخضرم مع نهاية الموسم الحالي، ما يدفع إدارة برشلونة إلى الاستعداد لمرحلة ما بعد ليفا، خصوصاً مع دخول كين عامه الأخير مع بايرن ميونخ في حزيران المقبل وتفعيل بند فسخ قيمته 57 مليون جنيه إسترليني، مع احتفاظ توتنهام بحق الأولوية في ضمه.

ليفاندوفسكي أوضح في مقابلة مع قناة "TVP Sport"، قبيل تمريرته الحاسمة في تعادل بولندا مع هولندا (1-1)، أنه "سيكون جاهزاً قريباً لاختيار الطريق الذي يريد السير فيه"، مشيراً إلى أنه لا يشعر بأي ضغط لاتخاذ القرار فوراً، ولا يعرف بعد أين ستكون وجهته أو ما الذي سيفعله بعد أشهر قليلة.

ورغم اعترافه بأنه يقترب من نهاية مسيرته، يؤكد ليفاندوفسكي أن الطاقة التي يحظى بها داخل الفريق تعزز رغبته في الاستمرار، لافتاً إلى أن وجود عدد كبير من اللاعبين الشباب في برشلونة يمنحه "دفعة حقيقية"، وأن علاقته بهم تمنحه شعوراً مريحاً، مضيفاً مازحاً أنه أصبح أكبر سناً من آباء بعض زملائه، لكن ذلك يمنحه دوراً إيجابياً داخل غرفة الملابس.

وأشار المهاجم البولندي إلى أن الموسم الماضي قدّم له دليلاً واضحاً على قدرته على المنافسة، بعدما سجل عدداً كبيراً من الأهداف وحقق عدة ألقاب مع الفريق، ما يعكس وفق قوله أن مستواه بقي مرتفعاً رغم تقدمه في العمر.

وختم ليفاندوفسكي بالقول إن نهاية مسيرته باتت قريبة، لكنه سيحاول الاستفادة من كل لحظة يواصل فيها اللعب، سواء على المستوى الرياضي أو العاطفي، مؤكداً رغبته في الاستمتاع بكل ما تبقّى من رحلته داخل الملاعب.
 
