إسم مغربي "يصنع الجدل" داخل ريال مدريد بعد تسريبات رحيل بيريز

تداولت تقارير إسبانية أن يفكّر في التنحي عن رئاسة خلال العام المقبل، رغم أن ولايته مستمرة حتى 2028. ورغم نفي المقرّبين منه هذا التوجّه، فإنّ الحديث عن محتمل بدأ يتصاعد، ومن بين الأسماء المطروحة أنس الغراري، الذي يُعدّ من أكثر الشخصيات قرباً من داخل النادي.وذكر الصحفي ألفاريز أن بيريز يرغب في انتقال سلس للسلطة طويلة في رئاسة النادي، فيما نفت شبكة "أوندا سيرو" أي نية رسمية للتنحي قبل نهاية الولاية.وبرز اسم الغراري بقوة لأنه يعدّ المسؤول غير الرسمي عن الشؤون المالية لبيريز، وهو صاحب الفكرة الأساسية وراء مشروع "السوبر ليغ". وُلد في الدار البيضاء وتابع دراساته في ، قبل أن ينتقل إلى عام 2011، حيث بدأت علاقته ببيريز تتوثّق.ومنذ ذلك الوقت أصبح الغراري أحد أهم المستشارين في الملفات الاستراتيجية، خصوصاً في مشروع تجديد ملعب " برنابيو". ورغم نفوذه الكبير، لا يشغل أي منصب رسمي داخل النادي، ويُعرف بعمله في الظل وابتعاده التام عن الإعلام.