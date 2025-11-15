18
إسم مغربي "يصنع الجدل" داخل ريال مدريد بعد تسريبات رحيل بيريز
Lebanon 24
15-11-2025
|
23:00
تداولت تقارير إسبانية أن
فلورنتينو بيريز
يفكّر في التنحي عن رئاسة
ريال مدريد
خلال العام المقبل، رغم أن ولايته مستمرة حتى 2028. ورغم نفي المقرّبين منه هذا التوجّه، فإنّ الحديث عن
خليفة
محتمل بدأ يتصاعد، ومن بين الأسماء المطروحة
المغربي
أنس الغراري، الذي يُعدّ من أكثر الشخصيات قرباً من
بيريز
داخل النادي.
وذكر الصحفي
بيبي
ألفاريز أن بيريز يرغب في انتقال سلس للسلطة
بعد سنوات
طويلة في رئاسة النادي، فيما نفت شبكة "أوندا سيرو" أي نية رسمية للتنحي قبل نهاية الولاية.
وبرز اسم الغراري بقوة لأنه يعدّ المسؤول غير الرسمي عن الشؤون المالية لبيريز، وهو صاحب الفكرة الأساسية وراء مشروع "السوبر ليغ". وُلد في الدار البيضاء وتابع دراساته في
باريس
، قبل أن ينتقل إلى
مدريد
عام 2011، حيث بدأت علاقته ببيريز تتوثّق.
ومنذ ذلك الوقت أصبح الغراري أحد أهم المستشارين في الملفات الاستراتيجية، خصوصاً في مشروع تجديد ملعب "
سانتياغو
برنابيو". ورغم نفوذه الكبير، لا يشغل أي منصب رسمي داخل النادي، ويُعرف بعمله في الظل وابتعاده التام عن الإعلام.
