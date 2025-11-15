Advertisement

رياضة

إسم مغربي "يصنع الجدل" داخل ريال مدريد بعد تسريبات رحيل بيريز

Lebanon 24
15-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1442620-638988300845017886.jpg
Doc-P-1442620-638988300845017886.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تداولت تقارير إسبانية أن فلورنتينو بيريز يفكّر في التنحي عن رئاسة ريال مدريد خلال العام المقبل، رغم أن ولايته مستمرة حتى 2028. ورغم نفي المقرّبين منه هذا التوجّه، فإنّ الحديث عن خليفة محتمل بدأ يتصاعد، ومن بين الأسماء المطروحة المغربي أنس الغراري، الذي يُعدّ من أكثر الشخصيات قرباً من بيريز داخل النادي.
Advertisement

وذكر الصحفي بيبي ألفاريز أن بيريز يرغب في انتقال سلس للسلطة بعد سنوات طويلة في رئاسة النادي، فيما نفت شبكة "أوندا سيرو" أي نية رسمية للتنحي قبل نهاية الولاية.

وبرز اسم الغراري بقوة لأنه يعدّ المسؤول غير الرسمي عن الشؤون المالية لبيريز، وهو صاحب الفكرة الأساسية وراء مشروع "السوبر ليغ". وُلد في الدار البيضاء وتابع دراساته في باريس، قبل أن ينتقل إلى مدريد عام 2011، حيث بدأت علاقته ببيريز تتوثّق.

ومنذ ذلك الوقت أصبح الغراري أحد أهم المستشارين في الملفات الاستراتيجية، خصوصاً في مشروع تجديد ملعب "سانتياغو برنابيو". ورغم نفوذه الكبير، لا يشغل أي منصب رسمي داخل النادي، ويُعرف بعمله في الظل وابتعاده التام عن الإعلام.
 
مواضيع ذات صلة
السوبر الأوروبي يعود للجدل: "ريال مدريد" يرفع سقف المواجهة
lebanon 24
16/11/2025 08:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تهميشه.. نجم ريال مدريد يوافق على الرحيل
lebanon 24
16/11/2025 08:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يضع المغربي عثمان معما تحت المجهر
lebanon 24
16/11/2025 08:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"كلاسيكو الأحد": "ريال مدريد" و"برشلونة" في صراع الصدارة التاريخي
lebanon 24
16/11/2025 08:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

فلورنتينو بيريز

بعد سنوات

سانتياغو

المغربي

المغرب

خليفة

باريس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:10 | 2025-11-16
16:53 | 2025-11-15
16:40 | 2025-11-15
16:17 | 2025-11-15
16:00 | 2025-11-15
15:54 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24