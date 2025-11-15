Advertisement

رياضة

اكتساح أتليتكو وعودة العهد.. حصاد الجولة الثامنة لدوري دون 17

Lebanon 24
15-11-2025 | 13:14
اكتسح أتليتكو السلام زغرتا 7–0 على ملعب سنّ الفيل ضمن الأسبوع الثامن من المجموعة الأولى، بتوقيع خماسية لهاروط، بينما أضاف عمر خليل وكوستي الهدفين السابع والسادس توالياً. وفي المبرة، تفوّق أدفانسد سبورتس على لبنان المتحد 3–1، فيما حسم التعادل الإيجابي 1–1 مواجهة الأنصار والشباب الثقافي الهري على ملعب احتياط طرابلس، إذ تقدّم محمد الجندي للهري وعدّل حسين قاسم للأنصار.
النجمة واصل نتائجه اللافتة بفوز كبير على الأولمبي دميت 5–0 على ملعب الصفاء، سجّلها إياد عيد (2)، عيسى ضاهر، عباس زريق، وأمير عزّ الدين. وبهذه النتائج عزّز أتليتكو الصدارة بـ22 نقطة، أمام النجمة (16) ثم الشباب الثقافي الهري (14).

وفي المجموعة الثانية، عاد جويا الرياضي بفوز ثمين على التضامن صور 2–1 على ملعب عباس ناصر بفضل ثنائية حسين قمر. وعلى ملعبه، تغلّب العهد على الإخاء الأهلي عاليه 3–0 عبر عباس عقيل (ثنائية) ومحمد حلال، فيما حسم الحكمة لقاءه مع البرج 2–0 في المبرة بفضل كارل عبود ومروان غالب. كما تفوّق سبورتينغ الرياضي على السلام صور 4–0 على ملعب الشرق.

مع ختام الجولة، حافظ العهد على صدارة المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، تلاه التضامن صور بـ18 نقطة، ثم سبورتينغ ثالثاً بـ14 نقطة. (lfa)
