Advertisement

رياضة

سيدات الكلاسيكو.. برشلونة يكتسح ريال مدريد

Lebanon 24
15-11-2025 | 13:31
A-
A+
Doc-P-1442650-638988356103159217.png
Doc-P-1442650-638988356103159217.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حسم برشلونة قمّة الدوري الإسباني للسيدات برباعية نظيفة على غريمه ريال مدريد، ليُعزّز صدارته بفارق سبع نقاط. وقّعت إيوا بايور ثنائية مبكرة في الدقيقتين 15 و30، قبل أن تُضيف السويسرية سيدني شيرتنليب هدفًا في الوقت بدل الضائع، وتختتم أيتانا بونماتي المهرجان بالهدف الرابع.
Advertisement

رفع برشلونة رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة، مقابل 23 لريال مدريد الوصيف، الذي قد يتراجع إذا فاز ريال سوسيداد (23 نقطة) على أتلتيك بلباو الإثنين.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" وصفت الانتصار بأنه رسالة حاسمة من برشلونة، مشيرةً إلى أنّ الحكم باولا سيبولادا ألغت هدفًا “صحيحًا” لبايور واحتسبت ركلة جزاء “مشكوكًا فيها” لريال مدريد تصدّت لها الحارسة كاتا كول، مؤكدةً أن فوز الريال في مارس (1–3) كان “صدفة”، وأن “الميرينغي” لم يستطع مجددًا تخطي البرسا حتى مع تغييرات المدربين أو قرارات التحكيم.

بهذا الانتصار، أعاد برشلونة تثبيت هيمنته على كلاسيكو السيدات، محققًا فوزه الـ18 تاريخيًا مقابل انتصار وحيد لريال مدريد تحقق في آذار الماضي.
مواضيع ذات صلة
رسائل ريال مدريد بعد الكلاسيكو
lebanon 24
15/11/2025 22:41:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أولمو يواجه خطر الغياب عن لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد
lebanon 24
15/11/2025 22:41:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"كلاسيكو الأحد": "ريال مدريد" و"برشلونة" في صراع الصدارة التاريخي
lebanon 24
15/11/2025 22:41:40 Lebanon 24 Lebanon 24
برشلونة يقلب الطاولة على أوفييدو ويواصل مطاردة ريال مدريد
lebanon 24
15/11/2025 22:41:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإسباني

ريال مدريد

السويسرية

ديبورتيفو

الريال

المير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:53 | 2025-11-15
14:49 | 2025-11-15
14:00 | 2025-11-15
13:14 | 2025-11-15
11:15 | 2025-11-15
10:00 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24