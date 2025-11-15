18
رياضة
سيدات الكلاسيكو.. برشلونة يكتسح ريال مدريد
Lebanon 24
15-11-2025
|
13:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
حسم
برشلونة
قمّة
الدوري الإسباني
للسيدات برباعية نظيفة على غريمه
ريال مدريد
، ليُعزّز صدارته بفارق سبع نقاط. وقّعت إيوا بايور ثنائية مبكرة في الدقيقتين 15 و30، قبل أن تُضيف
السويسرية
سيدني شيرتنليب هدفًا في الوقت بدل الضائع، وتختتم أيتانا بونماتي المهرجان بالهدف الرابع.
رفع برشلونة رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة، مقابل 23 لريال
مدريد
الوصيف، الذي قد يتراجع إذا فاز
ريال
سوسيداد (23 نقطة) على أتلتيك بلباو الإثنين.
صحيفة "موندو
ديبورتيفو
" وصفت الانتصار بأنه رسالة حاسمة من برشلونة، مشيرةً إلى أنّ الحكم باولا سيبولادا ألغت هدفًا “صحيحًا” لبايور واحتسبت ركلة جزاء “مشكوكًا فيها” لريال مدريد تصدّت لها الحارسة كاتا كول، مؤكدةً أن فوز
الريال
في
مارس
(1–3) كان “صدفة”، وأن “الميرينغي” لم يستطع مجددًا تخطي البرسا حتى مع تغييرات المدربين أو قرارات التحكيم.
بهذا الانتصار، أعاد برشلونة تثبيت هيمنته على كلاسيكو السيدات، محققًا فوزه الـ18 تاريخيًا مقابل انتصار وحيد لريال مدريد تحقق في آذار الماضي.
