سيدات الكلاسيكو.. برشلونة يكتسح ريال مدريد

رفع برشلونة رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة، مقابل 23 لريال الوصيف، الذي قد يتراجع إذا فاز سوسيداد (23 نقطة) على أتلتيك بلباو الإثنين.صحيفة "موندو " وصفت الانتصار بأنه رسالة حاسمة من برشلونة، مشيرةً إلى أنّ الحكم باولا سيبولادا ألغت هدفًا “صحيحًا” لبايور واحتسبت ركلة جزاء “مشكوكًا فيها” لريال مدريد تصدّت لها الحارسة كاتا كول، مؤكدةً أن فوز في (1–3) كان “صدفة”، وأن “الميرينغي” لم يستطع مجددًا تخطي البرسا حتى مع تغييرات المدربين أو قرارات التحكيم.بهذا الانتصار، أعاد برشلونة تثبيت هيمنته على كلاسيكو السيدات، محققًا فوزه الـ18 تاريخيًا مقابل انتصار وحيد لريال مدريد تحقق في آذار الماضي.