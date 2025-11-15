Advertisement

رياضة

خشية الغياب عن افتتاح مونديال 2026.. استئناف برتغالي لإنقاذ رونالدو

Lebanon 24
15-11-2025 | 14:49
A-
A+
Doc-P-1442674-638988402684267707.png
Doc-P-1442674-638988402684267707.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر برتغالية أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يستعد للتقدم باستئناف رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمنع إيقاف كريستيانو رونالدو لأكثر من مباراة واحدة، بعد طرده أمام إيرلندا.
Advertisement

وحصل رونالدو على أول بطاقة حمراء له بقميص البرتغال بعد 226 مباراة دولية، خلال لقاء دبلن الخميس الماضي، حين أشهر الحكم السويدي جلين نيبيرغ بطاقة حمراء مباشرة في وجهه بسبب اعتداء بدون كرة على المدافع الإيرلندي دارا أوشيه. وانتهت المباراة بخسارة البرتغال بهدفين دون رد، لتُهدر فرصة حسم التأهل المبكر إلى كأس العالم للمرة التاسعة في تاريخها والسابعة تواليا.

وأفادت وكالة الأنباء البرتغالية "لوسا" أن بيدرو بروينكا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، يتولى بنفسه متابعة ملف رونالدو، بهدف ضمان عدم معاقبة "الدون" بالإيقاف وغيابه عن انطلاقة منتخب بلاده في كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويستند الاتحاد البرتغالي في استئنافه إلى ثلاث نقاط أساسية: "الأجواء العدائية" التي سبقت المباراة بسبب تصريحات مدرب إيرلندا، وملابسات الواقعة ذاتها داخل الملعب، إضافة إلى "السجل النظيف" لرونالدو الذي لم يتعرض لأي بطاقة حمراء طوال مشواره الدولي.

وأشارت "لوسا" إلى أن الاتحاد البرتغالي يثق في أن هذه الحجج كافية لإقناع "الفيفا" بأن رونالدو لا يستحق الإيقاف لأكثر من مباراة واحدة. وغادر نجم النصر السعودي معسكر المنتخب مساء الجمعة، فيما يستعد المنتخب البرتغالي لاستضافة أرمينيا غدا الأحد، في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات المجموعة السادسة لكأس العالم 2026.

وفي حال صدور عقوبة إيقاف لأكثر من مباراة واحدة، ومع تأهل البرتغال مباشرة إلى النهائيات، قد يغيب رونالدو عن المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في مونديال 2026، المقرر إقامته بين 11 حزيران و19 تموز. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: واشنطن اقترحت توسيع سيطرة الجيش الإسرائيلي بدلاً من استئناف شامل للقتال خشية انهيار اتفاق غزة كلياً
lebanon 24
16/11/2025 01:36:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"فيفا" يحدد موعد قرعة الملحق المؤهل إلى مونديال 2026
lebanon 24
16/11/2025 01:36:31 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية إلى مونديال 2026 بعد تعادلٍ مع العراق في جدة
lebanon 24
16/11/2025 01:36:31 Lebanon 24 Lebanon 24
جنوب إفريقيا إلى مونديال 2026 بثلاثية في شباك رواندا
lebanon 24
16/11/2025 01:36:31 Lebanon 24 Lebanon 24

كريستيانو رونالدو

الولايات المتحدة

وكالة الأنباء

رئيس الاتحاد

روسيا اليوم

كأس العالم

لكرة القدم

كرة القدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:53 | 2025-11-15
16:40 | 2025-11-15
16:17 | 2025-11-15
16:00 | 2025-11-15
15:54 | 2025-11-15
14:53 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24