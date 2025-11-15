18
خشية الغياب عن افتتاح مونديال 2026.. استئناف برتغالي لإنقاذ رونالدو
Lebanon 24
15-11-2025
|
14:49
كشفت مصادر برتغالية أن الاتحاد البرتغالي
لكرة القدم
يستعد للتقدم باستئناف رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمنع إيقاف
كريستيانو رونالدو
لأكثر من مباراة واحدة، بعد طرده أمام إيرلندا.
وحصل رونالدو على أول بطاقة حمراء له بقميص البرتغال بعد 226 مباراة دولية، خلال لقاء دبلن الخميس الماضي، حين أشهر الحكم السويدي
جلين
نيبيرغ بطاقة حمراء مباشرة في وجهه بسبب اعتداء بدون كرة على المدافع الإيرلندي دارا أوشيه. وانتهت المباراة بخسارة البرتغال بهدفين دون رد، لتُهدر فرصة حسم التأهل المبكر إلى
كأس العالم
للمرة التاسعة في تاريخها والسابعة تواليا.
وأفادت
وكالة الأنباء
البرتغالية "لوسا" أن بيدرو بروينكا،
رئيس الاتحاد
البرتغالي لكرة القدم، يتولى بنفسه متابعة ملف رونالدو، بهدف ضمان عدم معاقبة "الدون" بالإيقاف وغيابه عن انطلاقة منتخب بلاده في كأس العالم 2026 المقررة في
الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك.
ويستند الاتحاد البرتغالي في استئنافه إلى ثلاث نقاط أساسية: "الأجواء العدائية" التي سبقت المباراة بسبب تصريحات مدرب إيرلندا، وملابسات الواقعة ذاتها داخل الملعب، إضافة إلى "السجل النظيف" لرونالدو الذي لم يتعرض لأي بطاقة حمراء طوال مشواره الدولي.
وأشارت "لوسا" إلى أن الاتحاد البرتغالي يثق في أن هذه الحجج كافية لإقناع "الفيفا" بأن رونالدو لا يستحق الإيقاف لأكثر من مباراة واحدة. وغادر نجم النصر السعودي معسكر المنتخب مساء الجمعة، فيما يستعد المنتخب البرتغالي لاستضافة أرمينيا غدا الأحد، في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات المجموعة السادسة لكأس العالم 2026.
وفي حال صدور عقوبة إيقاف لأكثر من مباراة واحدة، ومع تأهل البرتغال مباشرة إلى النهائيات، قد يغيب رونالدو عن المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في مونديال 2026، المقرر إقامته بين 11 حزيران و19
تموز
. (روسيا اليوم)
