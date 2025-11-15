تعادل يعرقل بلجيكا.. حارس كازاخستان يؤجل الحسم

Advertisement

انتهت مباراة منتخب كازاخستان وضيفه المنتخب البلجيكي بالتعادل 1-1 ضمن منافسات من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما قدّم الحارس تميرلان أناربكوف سلسلة من "التصديات المذهلة" التي حرمت من حسم تأهلها إلى المونديال.وافتتح منتخب كازاخستان التسجيل في الدقيقة التاسعة عبر داستان ساتباييف، قبل أن يدرك المنتخب البلجيكي التعادل في الدقيقة 48 بهدف . ولا تزال بلجيكا مرشحة بقوة لضمان صدارة المجموعة وحجز بطاقة التأهل، عندما تستضيف يوم الثلاثاء. (بي ان سبورتس)