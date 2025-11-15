18
رياضة
تعادل يعرقل بلجيكا.. حارس كازاخستان يؤجل الحسم
Lebanon 24
15-11-2025
|
14:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتهت مباراة منتخب كازاخستان وضيفه المنتخب البلجيكي بالتعادل 1-1 ضمن منافسات
المجموعة العاشرة
من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما قدّم الحارس تميرلان أناربكوف سلسلة من "التصديات المذهلة" التي حرمت
بلجيكا
من حسم تأهلها إلى المونديال.
وافتتح منتخب كازاخستان التسجيل في الدقيقة التاسعة عبر داستان ساتباييف، قبل أن يدرك المنتخب البلجيكي التعادل في الدقيقة 48 بهدف
هانز فاناكن
. ولا تزال بلجيكا مرشحة بقوة لضمان صدارة المجموعة وحجز بطاقة التأهل، عندما تستضيف
ليختنشتاين
يوم الثلاثاء. (بي ان سبورتس)
