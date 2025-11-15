الأهلي يتحرك لتجديد عقد ميندي

Advertisement

فتحت إدارة النادي الأهلي ملف تجديد عقد السنغالي إدوارد ميندي، قائد وحارس مرمى الفريق الأول ، بحسب ما كشفته مصادر خاصة لـ "الرياضية". وبدأت الإدارة الأهلاوية خلال الأيام الماضية التواصل مع وكيل أعماله لمعرفة رغبته وطلباته قبل الدخول في مفاوضات رسمية بشأن تمديد عقده، الذي ينتهي الصيف المقبل.وأبدى ميندي رغبة مبدئية في الاستمرار مع الفريق الجداوي، ولا يمانع تجديد عقده، على أن تتسارع وتيرة المفاوضات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الجارية وعودته من تمثيل منتخب بلاده، حيث ستناقَش معه تفاصيل العقد الجديد، بما في ذلك الراتب السنوي ومدته.وانتقل ميندي إلى الأهلي صيف 2023 قادمًا من تشيلسي الإنكليزي بعقد مدته ثلاثة أعوام حتى صيف 2026. وخلال مسيرته مع الفريق خاض 90 مباراة، استقبلت شباكه خلالها 90 هدفًا، وخرج بـ "كلين شيت" في 39 مباراة، وتوّج مع الأهلي بدوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.ويقدم الحارس السنغالي موسمًا جيدًا نسبيًا، حيث يتنافس على أكثر من جائزة، من بينها جائزة أفضل حارس مرمى إفريقي، برفقة ياسين بونو، وأحمد الشناوي، وأندريه أونانا، ودياز غوزيمار فوسينها، ومنير محمدي، وستانلي نوابيلي، ومارك ديوف، ورونوين ويليامز، وأيمن دحمان. (الرياضية)