دفاع برشلونة في ورطة.. أرقام هانز فليك تدق ناقوس الخطر

في المقابل، ارتفع متوسط الأهداف التي تستقبلها شباك من 4.21 إلى 6.56. ففي الموسم الماضي، استقبل الفريق 16 هدفًا في أول 16 مباراة (11 في "الليغا" و5 في أبطال أوروبا)، بينما اهتزت شباكه هذا الموسم 22 مرة في العدد نفسه من المباريات (15 في "الليغا" و7 في دوري الأبطال).هذا التراجع دفع لإبداء استيائه من الأداء الدفاعي مؤخرًا، خاصة أن برشلونة تلقى خمسة أهداف في آخر مباراتين خارج أرضه، أمام وسيلتا فيغو، ما يعمق علامات الاستفهام حول صلابة المنظومة الدفاعية الحالية.