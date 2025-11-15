Advertisement

رياضة

دفاع برشلونة في ورطة.. أرقام هانز فليك تدق ناقوس الخطر

Lebanon 24
15-11-2025 | 16:40
لم يعد أسلوب هانز فليك التكتيكي، القائم على اللعب بخط دفاع متقدم والضغط المكثف في نصف ملعب الخصم، يحقق النتائج نفسها كما في السابق. الأرقام هذا الموسم تعكس التراجع بوضوح، إذ انخفض عدد حالات التسلل التي وقع فيها الخصوم من 105 في موسم 2024-2025، وهو أول مواسم المدرب الألماني، إلى 66 فقط بعد 16 مباراة رسمية في موسم 2025-2026.
في المقابل، ارتفع متوسط الأهداف التي تستقبلها شباك برشلونة من 4.21 إلى 6.56. ففي الموسم الماضي، استقبل الفريق 16 هدفًا في أول 16 مباراة (11 في "الليغا" و5 في دوري أبطال أوروبا)، بينما اهتزت شباكه هذا الموسم 22 مرة في العدد نفسه من المباريات (15 في "الليغا" و7 في دوري الأبطال).

هذا التراجع دفع فليك لإبداء استيائه من الأداء الدفاعي مؤخرًا، خاصة أن برشلونة تلقى خمسة أهداف في آخر مباراتين خارج أرضه، أمام كلوب بروج وسيلتا فيغو، ما يعمق علامات الاستفهام حول صلابة المنظومة الدفاعية الحالية.
