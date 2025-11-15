18
رياضة
إسبانيا تقترب من حسم بطاقة المونديال
Lebanon 24
15-11-2025
|
16:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل المهاجم المتألق ميكل أويارزابال هدفين ليقود منتخب
إسبانيا
لاكتساح
جورجيا
4-صفر خارج الديار، السبت، في تفليس، ليحقق "لا روخا" رقمًا قياسيًا وطنيًا جديدًا ويضع قدمًا في نهائيات
كأس العالم
2026
لكرة القدم
.
ورفع الفوز العريض رصيد إسبانيا إلى 15 نقطة من خمس مباريات في المجموعة الخامسة، بعدما سجلت 19 هدفًا من دون أن تستقبل أي هدف. وسجل مارتن زوبيمندي وفيران توريس الهدفين الآخرين. وبات يتعيّن على
تركيا
، صاحبة المركز الثاني، التي فازت على بلغاريا 2-صفر السبت، أن تهزم إسبانيا 7-صفر في إشبيلية الثلاثاء المقبل لتتصدر المجموعة وتحجز بطاقة التأهل المباشر.
وحقق فريق المدرب لويس دي لا فوينتي سلسلة من 30 مباراة متتالية دون هزيمة، محطمًا الرقم القياسي السابق البالغ 29 مباراة، الذي كان يتقاسمه مع الجيل الذهبي للمدرب فيسنتي ديل بوسكي بين 2010 و2013.
وافتتح أويارزابال التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 11 في مباراته الدولية الخمسين. وبعد أن حرمه القائم من هدف ثان، ضاعفت إسبانيا تقدمها في الدقيقة 22 عندما مرر فابيان رويز
الكرة
إلى زوبيمندي الذي أودعها الشباك بهدوء، قبل أن يضيف فيران توريس الهدف الثالث في الدقيقة 35 بعد تمريرة من أليكس باينا ثم تمريرة حاسمة من أويارزابال.
وفي الدقيقة 63 وقع أويارزابال على هدفه الثاني والثامن له في آخر ثماني مباريات مع المنتخب، حين حول برأسه عرضية متقنة من توريس إلى الشباك، لينهي آمال جورجيا في المنافسة على بطاقة الملحق. (العربي)
