إسلام ماخاتشيف يهزم جاك ديلا مادالينا ليصبح بطلًا مزدوجًا في UFC 322

نفذ الملاكم الروسي انتقالا سلسا إلى قسم الوزن المتوسط وسيطر على النزال الذي أقيم في جاردن من البداية إلى النهاية مساء السبت.وحقق ماخاتشيف فوزا بقرار إجماعي في تلك الليلة بعد أن أقام دورة تدريبية للمصارعة، وهو ما أثار تساؤلات الكثيرين حول ما إذا كان سيكون قادرا على القيام به.وقد أدى قرار زيادة الوزن إلى ترك العديد من المشجعين يتساءلون عما إذا كانت قدرة ماخاتشيف على الهيمنة على الأرض قد تكون ملغاة - ولكن هذا كان بعيدًا عن الحال. (دايلي مايل)