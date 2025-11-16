23
قلق في أرسنال.. أنشيلوتي يقيّم إصابة غابرييل وكالافيوري يغادر معسكر إيطاليا
Lebanon 24
16-11-2025
|
01:16
A-
A+
قال كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، إن حالة المدافع غابرييل ستخضع للتقييم اليوم الأحد، بعد تعرض لاعب أرسنال لإصابة في الفخذ خلال الفوز الودي على السنغال في
لندن
.
وفقد جابرييل، البالغ من العمر 27 عاما،
الكرة
قبل مرور ساعة من عمر اللقاء، وتلقى العلاج في فخذه الأيمن قبل استبداله. ويُعد جابرييل جزءا أساسيا من دفاع أرسنال المتصدر جدول الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما استقبل الفريق خمسة أهداف فقط في 11 مباراة، قبل مواجهة توتنهام في 23 تشرين الثاني، ثم استضافة بايرن ميونيخ في
دوري أبطال أوروبا
يوم الأربعاء التالي.
وعن طبيعة الإصابة، قال أنشيلوتي: "سيئة؟ لا أعلم. كان يعاني من إصابة في العضلة المقربة"، مضيفا: "على الطاقم الطبي إجراء فحص غدًا. نحن نأسف بشدة لهذا، ونشعر بخيبة أمل كبيرة. عندما يُصاب لاعب، نأمل أن يتعافى سريعًا وبصحة جيدة".
وفاز منتخب البرازيل على نظيره السنغالي بهدفين دون رد على ملعب
الإمارات
، بفضل هدفين من الجناح الشاب إستيفاو لاعب تشيلسي، وكاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد.
وفي السياق نفسه، قال مدرب إيطاليا جينارو جاتوزو إن مدافع أرسنال ريكاردو كالافيوري غادر المعسكر الدولي. اللاعب لم يشارك في فوز إيطاليا على مولدوفا في تصفيات
كأس العالم
يوم الخميس، إذ كان يتبع برنامج تدريب فردي لإدارة الحمل.
وقال جاتوزو لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا": "لقد جربنا كالافيوري، وكان لديه بعض المشاكل… أشكره على التزامه. بقي هنا لمدة أسبوع، ربما كان بإمكانه اللعب، لكن ذلك لم يكن ليُنصفه أو يُنصف أرسنال".
وقال مصدر لهيئة الإذاعة
البريطانية
"بي بي سي سبورت" إن كالافيوري لم يعد إلى أرسنال لتلقي أي علاج. (BBC)
