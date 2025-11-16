قلق في أرسنال.. أنشيلوتي يقيّم إصابة غابرييل وكالافيوري يغادر معسكر إيطاليا

قال كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، إن حالة المدافع غابرييل ستخضع للتقييم اليوم الأحد، بعد تعرض لاعب أرسنال لإصابة في الفخذ خلال الفوز الودي على السنغال في .

وفقد جابرييل، البالغ من العمر 27 عاما، قبل مرور ساعة من عمر اللقاء، وتلقى العلاج في فخذه الأيمن قبل استبداله. ويُعد جابرييل جزءا أساسيا من دفاع أرسنال المتصدر جدول الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما استقبل الفريق خمسة أهداف فقط في 11 مباراة، قبل مواجهة توتنهام في 23 تشرين الثاني، ثم استضافة بايرن ميونيخ في يوم الأربعاء التالي.



وعن طبيعة الإصابة، قال أنشيلوتي: "سيئة؟ لا أعلم. كان يعاني من إصابة في العضلة المقربة"، مضيفا: "على الطاقم الطبي إجراء فحص غدًا. نحن نأسف بشدة لهذا، ونشعر بخيبة أمل كبيرة. عندما يُصاب لاعب، نأمل أن يتعافى سريعًا وبصحة جيدة".



وفي السياق نفسه، قال مدرب إيطاليا جينارو جاتوزو إن مدافع أرسنال ريكاردو كالافيوري غادر المعسكر الدولي. اللاعب لم يشارك في فوز إيطاليا على مولدوفا في تصفيات يوم الخميس، إذ كان يتبع برنامج تدريب فردي لإدارة الحمل.



وقال جاتوزو لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا": "لقد جربنا كالافيوري، وكان لديه بعض المشاكل… أشكره على التزامه. بقي هنا لمدة أسبوع، ربما كان بإمكانه اللعب، لكن ذلك لم يكن ليُنصفه أو يُنصف أرسنال".

وقال مصدر لهيئة الإذاعة "بي بي سي سبورت" إن كالافيوري لم يعد إلى أرسنال لتلقي أي علاج. (BBC)