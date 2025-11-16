Advertisement

رياضة

قلق في أرسنال.. أنشيلوتي يقيّم إصابة غابرييل وكالافيوري يغادر معسكر إيطاليا

Lebanon 24
16-11-2025 | 01:16
A-
A+
Doc-P-1442745-638988779053473937.png
Doc-P-1442745-638988779053473937.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، إن حالة المدافع غابرييل ستخضع للتقييم اليوم الأحد، بعد تعرض لاعب أرسنال لإصابة في الفخذ خلال الفوز الودي على السنغال في لندن.
Advertisement

وفقد جابرييل، البالغ من العمر 27 عاما، الكرة قبل مرور ساعة من عمر اللقاء، وتلقى العلاج في فخذه الأيمن قبل استبداله. ويُعد جابرييل جزءا أساسيا من دفاع أرسنال المتصدر جدول الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما استقبل الفريق خمسة أهداف فقط في 11 مباراة، قبل مواجهة توتنهام في 23 تشرين الثاني، ثم استضافة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء التالي.

وعن طبيعة الإصابة، قال أنشيلوتي: "سيئة؟ لا أعلم. كان يعاني من إصابة في العضلة المقربة"، مضيفا: "على الطاقم الطبي إجراء فحص غدًا. نحن نأسف بشدة لهذا، ونشعر بخيبة أمل كبيرة. عندما يُصاب لاعب، نأمل أن يتعافى سريعًا وبصحة جيدة".

وفاز منتخب البرازيل على نظيره السنغالي بهدفين دون رد على ملعب الإمارات، بفضل هدفين من الجناح الشاب إستيفاو لاعب تشيلسي، وكاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد.
وفي السياق نفسه، قال مدرب إيطاليا جينارو جاتوزو إن مدافع أرسنال ريكاردو كالافيوري غادر المعسكر الدولي. اللاعب لم يشارك في فوز إيطاليا على مولدوفا في تصفيات كأس العالم يوم الخميس، إذ كان يتبع برنامج تدريب فردي لإدارة الحمل.

وقال جاتوزو لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا": "لقد جربنا كالافيوري، وكان لديه بعض المشاكل… أشكره على التزامه. بقي هنا لمدة أسبوع، ربما كان بإمكانه اللعب، لكن ذلك لم يكن ليُنصفه أو يُنصف أرسنال".
وقال مصدر لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي سبورت" إن كالافيوري لم يعد إلى أرسنال لتلقي أي علاج. (BBC)
مواضيع ذات صلة
قلق في أرسنال بعد إصابة أوديغارد ورايس
lebanon 24
16/11/2025 11:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة لاعب أرسنال... واستبعاده من تشكيلة منتخب بلاده
lebanon 24
16/11/2025 11:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة لاعب برشلونة داني أولمو في معسكر منتخب إسبانيا
lebanon 24
16/11/2025 11:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل المباراة أمام فنزويلا.. ميسي يغادر بشكل مفاجئ معسكر منتخب الأرجنتين
lebanon 24
16/11/2025 11:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

كأس العالم

البريطانية

البريطاني

الإمارات

إنكليزي

أوروبا

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:00 | 2025-11-16
03:12 | 2025-11-16
02:39 | 2025-11-16
01:10 | 2025-11-16
23:00 | 2025-11-15
16:53 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24