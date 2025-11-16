Advertisement

يونايتد يترقب عودة مارتينيز ويحسم موقف سيسكو وكاسيميرو

Lebanon 24
16-11-2025 | 02:39
يملك مانشستر يونايتد ما يزيد قليلًا عن أسبوع قبل مواجهة إيفرتون، بينما يراقب المدرب روبن أموريم حالة ثلاثة من ركائز الفريق، في وقت لا يزال فيه العمل كبيرًا على تعزيز دكة البدلاء في سوق الانتقالات المقبل، رغم أن قائمة المصابين ليست طويلة.
أموريم فقد نقطتين أمام توتنهام قبل التوقف الدولي مع اضطراب في التشكيلة الأساسية بسبب الإصابات، لكنه يدخل موقعة إيفرتون وهو فوق ليفربول "صاحب الإنفاق الضخم" في جدول الدوري، ما يمنحه بعض الطمأنينة قبل استئناف المباريات في "أولد ترافورد".

على صعيد الغيابات، يوجد حاليًا خمسة لاعبين تحت المتابعة الطبية. الأخبار الأهم أن ليساندرو مارتينيز يقترب من العودة بعد غياب طويل عقب جراحة في الرباط الصليبي الأمامي، إذ عاد إلى التدريبات، لكن مشاركته الرسمية قد تحتاج إلى بضعة أسابيع أخرى لاستعادة كامل لياقته. في المقابل، لم يغب كوبي ماينو سوى بسبب إصابة طفيفة، ومع أسبوعين من الراحة والعمل البدني الإضافي تبدو حظوظه جيدة للعودة، وسط تكهنات مستمرة حول مستقبله رغم كونه من الأسماء الأساسية مع أموريم.

وتبقى علامات الاستفهام الأكبر حول بنجامين سيسكو، وكاسيميرو، وهاري ماغواير، الذين خرجوا مصابين أمام توتنهام. أموريم قال بعد المباراة عبر الموقع الرسمي للنادي: "الإصابة في الركبة هي مصدر القلق الأكبر الآن. نحتاج إلى بن (سيسكو) ليكون الفريق أفضل، لديه مشكلة في ركبته، وعلينا التحقق من ذلك"، مضيفًا أن إخراج ماغواير وكاسيميرو في الوقت نفسه ثم خسارة سيسكو عقد الأمور على الفريق، مع أمل في تلقي أخبار إيجابية عن الثلاثي في الأيام المقبلة.

على الجانب الآخر، تبدو أوضاع إيفرتون أفضل نسبيًا من حيث الإصابات. ديفيد مويس يعمل بتشكيلة صغيرة بعد رحيل عدد من اللاعبين، مع غياب جاراد برانثويت منذ الصيف حتى مطلع العام الجديد، وتعويضه بالثنائي مايكل كين وجيمس تاركوفسكي أمام الحارس جوردان بيكفورد. كما يغيب ناثان باترسون بعد جراحة لعلاج فتق مزعج، بينما طمأن مويس بشأن إصابة إيليمان ندياي بعد الفوز على فولهام، معتبرًا أنها "تشنج عضلي خفيف" لا يبدو خطيرًا، في وقت فضّل فيه الاعتماد على دوايت ماكنيل الذي "قدّم أسبوعين قويين في التدريبات".

مع اقتراب الفريقين من استعادة معظم عناصرهما الأساسية، تبدو مواجهة مانشستر يونايتد وإيفرتون مرشحة لأن تكون واحدة من أصعب اختبارات ما بعد التوقف، بغض النظر عن هوية الفائز. 
