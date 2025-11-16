23
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
كامافينغا قبل باليبا.. لماذا يجب على يونايتد إحياء حلم منتصف الملعب؟
Lebanon 24
16-11-2025
|
03:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
كارلو أنشيلوتي
عن إدواردو كامافينغا: "إنه لاعب يتمتع بمهارات استثنائية. يمكنه اللعب في أي مكان في الملعب، يمكنه اللعب كلاعب وسط أو مدافع". هذه المرونة الهائلة جعلت اللاعب الفرنسي موهبة خاصة في
ريال مدريد
، كما أنها السبب نفسه الذي يجعل
مانشستر يونايتد
مطالبًا بإعادته إلى قائمة أهدافه في نهاية الموسم.
Advertisement
كامافينغا كان على رادار
يونايتد
لسنوات قبل انتقاله إلى
ريال
مدريد
، ولا شيء يمنع النادي من محاولة جديدة لضمه، رغم أن الفكرة تبدو "بعيدة" للوهلة الأولى. صحيح أنه في نادٍ يُنافس على أكبر الألقاب، لكن كل لاعب له سعره، وحتى في مدريد يمكن التفكير في بيعه إذا جاء
العرض
المناسب.
يونايتد مهتم منذ الصيف الماضي بلاعب وسط برايتون كارلوس باليبا، الذي يقدَّر سعره بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم لن ينخفض كثيرًا بحلول الصيف المقبل. ومع ذلك، لم يُظهر باليبا حتى الآن أنه لاعب يستحق هذا المبلغ؛ فقد ظهر باهتًا في زيارته إلى أولد ترافورد، واستُبدل أمام
إيفرتون
، بينما اعترف مدربه فابيان هورزيلر بأنه يعاني من الضغط الإعلامي وأنه يحتاج إلى وقت ودعم ليعود إلى مستواه.
أمام هذه المعطيات، يصبح السؤال منطقيًا: إذا كان يونايتد مستعدًا لإنفاق 80–90 مليون جنيه إسترليني على لاعب في الوسط، فلماذا لا يختبر أولًا موقف ريال مدريد من بيع كامافينغا، قبل الذهاب إلى خيار أقل جاهزية مثل باليبا؟ النادي لا يخسر شيئًا بمجرد تقديم استفسار رسمي؛ فكما يُقال، يضيع الفريق كل الفرص التي لا يسددها.
يونايتد أبدى اهتمامه بكامافينغا لأول مرة عام 2021 عندما كان لاعبًا في رين وقبل دخوله عامه الأخير في عقده. اليوم، ومع حاجة يونايتد الواضحة إلى لاعب وسط من طراز استثنائي، تبدو العودة إلى هذا الهدف منطقية أكثر من دفع مبالغ ضخمة في موهبة لم تثبت بعد أنها على مستوى التوقعات.
مواضيع ذات صلة
للأزواج.. لماذا يجب أحيانًا أن ننام ونحن غاضبون؟
Lebanon 24
للأزواج.. لماذا يجب أحيانًا أن ننام ونحن غاضبون؟
16/11/2025 11:43:35
16/11/2025 11:43:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: لن نتوقف قبل إعادة جميع الرهائن الأحياء والأموات
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: لن نتوقف قبل إعادة جميع الرهائن الأحياء والأموات
16/11/2025 11:43:35
16/11/2025 11:43:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هآرتس عن مصدر سياسي: الانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي سيكون قبل تحرير المخطوفين الأحياء
Lebanon 24
هآرتس عن مصدر سياسي: الانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي سيكون قبل تحرير المخطوفين الأحياء
16/11/2025 11:43:35
16/11/2025 11:43:35
Lebanon 24
Lebanon 24
المفوضية العليا للانتخابات في العراق: نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية بلغت حتى منتصف النهار 23.9%
Lebanon 24
المفوضية العليا للانتخابات في العراق: نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية بلغت حتى منتصف النهار 23.9%
16/11/2025 11:43:35
16/11/2025 11:43:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مانشستر يونايتد
كارلو أنشيلوتي
ريال مدريد
أنشيلوتي
إيفرتون
مانشستر
العرض
تابع
قد يعجبك أيضاً
مبابي تحت نار الانتقادات
Lebanon 24
مبابي تحت نار الانتقادات
04:00 | 2025-11-16
16/11/2025 04:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
يونايتد يترقب عودة مارتينيز ويحسم موقف سيسكو وكاسيميرو
Lebanon 24
يونايتد يترقب عودة مارتينيز ويحسم موقف سيسكو وكاسيميرو
02:39 | 2025-11-16
16/11/2025 02:39:55
Lebanon 24
Lebanon 24
قلق في أرسنال.. أنشيلوتي يقيّم إصابة غابرييل وكالافيوري يغادر معسكر إيطاليا
Lebanon 24
قلق في أرسنال.. أنشيلوتي يقيّم إصابة غابرييل وكالافيوري يغادر معسكر إيطاليا
01:16 | 2025-11-16
16/11/2025 01:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إسلام ماخاتشيف يهزم جاك ديلا مادالينا ليصبح بطلًا مزدوجًا في UFC 322
Lebanon 24
إسلام ماخاتشيف يهزم جاك ديلا مادالينا ليصبح بطلًا مزدوجًا في UFC 322
01:10 | 2025-11-16
16/11/2025 01:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إسم مغربي "يصنع الجدل" داخل ريال مدريد بعد تسريبات رحيل بيريز
Lebanon 24
إسم مغربي "يصنع الجدل" داخل ريال مدريد بعد تسريبات رحيل بيريز
23:00 | 2025-11-15
15/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
08:23 | 2025-11-15
15/11/2025 08:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
15:31 | 2025-11-15
15/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
15:48 | 2025-11-15
15/11/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
10:01 | 2025-11-15
15/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن سلاح حزب الله.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن سلاح حزب الله.. هذا ما كشفه
10:30 | 2025-11-15
15/11/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:00 | 2025-11-16
مبابي تحت نار الانتقادات
02:39 | 2025-11-16
يونايتد يترقب عودة مارتينيز ويحسم موقف سيسكو وكاسيميرو
01:16 | 2025-11-16
قلق في أرسنال.. أنشيلوتي يقيّم إصابة غابرييل وكالافيوري يغادر معسكر إيطاليا
01:10 | 2025-11-16
إسلام ماخاتشيف يهزم جاك ديلا مادالينا ليصبح بطلًا مزدوجًا في UFC 322
23:00 | 2025-11-15
إسم مغربي "يصنع الجدل" داخل ريال مدريد بعد تسريبات رحيل بيريز
16:53 | 2025-11-15
إسبانيا تقترب من حسم بطاقة المونديال
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
16/11/2025 11:43:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
16/11/2025 11:43:35
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
16/11/2025 11:43:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24