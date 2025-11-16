Advertisement

رياضة

كامافينغا قبل باليبا.. لماذا يجب على يونايتد إحياء حلم منتصف الملعب؟

Lebanon 24
16-11-2025 | 03:12
A-
A+
Doc-P-1442774-638988848124509936.png
Doc-P-1442774-638988848124509936.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال كارلو أنشيلوتي عن إدواردو كامافينغا: "إنه لاعب يتمتع بمهارات استثنائية. يمكنه اللعب في أي مكان في الملعب، يمكنه اللعب كلاعب وسط أو مدافع". هذه المرونة الهائلة جعلت اللاعب الفرنسي موهبة خاصة في ريال مدريد، كما أنها السبب نفسه الذي يجعل مانشستر يونايتد مطالبًا بإعادته إلى قائمة أهدافه في نهاية الموسم.
Advertisement

كامافينغا كان على رادار يونايتد لسنوات قبل انتقاله إلى ريال مدريد، ولا شيء يمنع النادي من محاولة جديدة لضمه، رغم أن الفكرة تبدو "بعيدة" للوهلة الأولى. صحيح أنه في نادٍ يُنافس على أكبر الألقاب، لكن كل لاعب له سعره، وحتى في مدريد يمكن التفكير في بيعه إذا جاء العرض المناسب.

يونايتد مهتم منذ الصيف الماضي بلاعب وسط برايتون كارلوس باليبا، الذي يقدَّر سعره بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم لن ينخفض كثيرًا بحلول الصيف المقبل. ومع ذلك، لم يُظهر باليبا حتى الآن أنه لاعب يستحق هذا المبلغ؛ فقد ظهر باهتًا في زيارته إلى أولد ترافورد، واستُبدل أمام إيفرتون، بينما اعترف مدربه فابيان هورزيلر بأنه يعاني من الضغط الإعلامي وأنه يحتاج إلى وقت ودعم ليعود إلى مستواه.

أمام هذه المعطيات، يصبح السؤال منطقيًا: إذا كان يونايتد مستعدًا لإنفاق 80–90 مليون جنيه إسترليني على لاعب في الوسط، فلماذا لا يختبر أولًا موقف ريال مدريد من بيع كامافينغا، قبل الذهاب إلى خيار أقل جاهزية مثل باليبا؟ النادي لا يخسر شيئًا بمجرد تقديم استفسار رسمي؛ فكما يُقال، يضيع الفريق كل الفرص التي لا يسددها.

يونايتد أبدى اهتمامه بكامافينغا لأول مرة عام 2021 عندما كان لاعبًا في رين وقبل دخوله عامه الأخير في عقده. اليوم، ومع حاجة يونايتد الواضحة إلى لاعب وسط من طراز استثنائي، تبدو العودة إلى هذا الهدف منطقية أكثر من دفع مبالغ ضخمة في موهبة لم تثبت بعد أنها على مستوى التوقعات.
مواضيع ذات صلة
للأزواج.. لماذا يجب أحيانًا أن ننام ونحن غاضبون؟
lebanon 24
16/11/2025 11:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: لن نتوقف قبل إعادة جميع الرهائن الأحياء والأموات
lebanon 24
16/11/2025 11:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس عن مصدر سياسي: الانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي سيكون قبل تحرير المخطوفين الأحياء
lebanon 24
16/11/2025 11:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية العليا للانتخابات في العراق: نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية بلغت حتى منتصف النهار 23.9%
lebanon 24
16/11/2025 11:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24

مانشستر يونايتد

كارلو أنشيلوتي

ريال مدريد

أنشيلوتي

إيفرتون

مانشستر

العرض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:00 | 2025-11-16
02:39 | 2025-11-16
01:16 | 2025-11-16
01:10 | 2025-11-16
23:00 | 2025-11-15
16:53 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24