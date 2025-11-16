Advertisement

رياضة

ليفربول يغلق الباب أمام ريال مدريد

Lebanon 24
16-11-2025 | 04:54
حسم نادي ليفربول الإنكليزي موقفه من العروض المحتملة لرحيل نجمه الهنغاري دومينيك سوبوسلاي، بعد تقارير تحدثت عن اهتمام ريال مدريد بضمه لتدعيم خط الوسط تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.
التقارير الإنكليزية أكدت أن إدارة ليفربول ترفض الاستماع لأي عروض من النادي الملكي، في ظل تمسّك المدرب آرني سلوت باللاعب واعتباره أحد أهم ركائز خط الوسط وأكثر عناصر الفريق ثباتًا في المستوى هذا الموسم، مقارنة بتذبذب أداء عدد من النجوم الآخرين.

وفي هذا الإطار، يعتزم ليفربول فتح باب المفاوضات قريبًا مع سوبوسلاي من أجل تجديد عقده ومده لفترة أطول، لإغلاق الطريق أمام أي نادٍ يفكر في التعاقد معه، وعلى رأسهم ريال مدريد، خاصة أن عقده الحالي يمتد حتى حزيران 2028. (روسيا اليوم)
