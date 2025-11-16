ليفربول يغلق الباب أمام ريال مدريد

Advertisement

حسم الإنكليزي موقفه من العروض المحتملة لرحيل نجمه الهنغاري ، بعد تقارير تحدثت عن اهتمام بضمه لتدعيم خط الوسط تحت قيادة المدرب .التقارير أكدت أن إدارة ترفض الاستماع لأي عروض من النادي الملكي، في ظل تمسّك المدرب باللاعب واعتباره أحد أهم ركائز خط الوسط وأكثر عناصر الفريق ثباتًا في المستوى هذا الموسم، مقارنة بتذبذب أداء عدد من النجوم الآخرين.وفي هذا الإطار، يعتزم ليفربول فتح باب المفاوضات قريبًا مع سوبوسلاي من أجل تجديد عقده ومده لفترة أطول، لإغلاق الطريق أمام أي نادٍ يفكر في التعاقد معه، وعلى رأسهم ، خاصة أن عقده الحالي يمتد حتى حزيران 2028. (روسيا اليوم)