18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
7
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ليفربول يغلق الباب أمام ريال مدريد
Lebanon 24
16-11-2025
|
04:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
حسم
نادي ليفربول
الإنكليزي موقفه من العروض المحتملة لرحيل نجمه الهنغاري
دومينيك سوبوسلاي
، بعد تقارير تحدثت عن اهتمام
ريال مدريد
بضمه لتدعيم خط الوسط تحت قيادة المدرب
تشابي ألونسو
.
Advertisement
التقارير
الإنكليزية
أكدت أن إدارة
ليفربول
ترفض الاستماع لأي عروض من النادي الملكي، في ظل تمسّك المدرب
آرني سلوت
باللاعب واعتباره أحد أهم ركائز خط الوسط وأكثر عناصر الفريق ثباتًا في المستوى هذا الموسم، مقارنة بتذبذب أداء عدد من النجوم الآخرين.
وفي هذا الإطار، يعتزم ليفربول فتح باب المفاوضات قريبًا مع سوبوسلاي من أجل تجديد عقده ومده لفترة أطول، لإغلاق الطريق أمام أي نادٍ يفكر في التعاقد معه، وعلى رأسهم
ريال
مدريد
، خاصة أن عقده الحالي يمتد حتى حزيران 2028. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ليفربول يهزم ريال مدريد
Lebanon 24
ليفربول يهزم ريال مدريد
16/11/2025 21:53:22
16/11/2025 21:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جماهير ليفربول تشوّه جدارية أرنولد قبل مواجهة ريال مدريد
Lebanon 24
جماهير ليفربول تشوّه جدارية أرنولد قبل مواجهة ريال مدريد
16/11/2025 21:53:22
16/11/2025 21:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
في "البرنابيو".. هل يُغلق ريال مدريد سقف ملعبه أمام برشلونة؟
Lebanon 24
في "البرنابيو".. هل يُغلق ريال مدريد سقف ملعبه أمام برشلونة؟
16/11/2025 21:53:22
16/11/2025 21:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يتعثر أمام رايو فاليكانو ويكتفي بنقطة في الليغا
Lebanon 24
ريال مدريد يتعثر أمام رايو فاليكانو ويكتفي بنقطة في الليغا
16/11/2025 21:53:22
16/11/2025 21:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
دومينيك سوبوسلاي
تشابي ألونسو
نادي ليفربول
روسيا اليوم
الإنكليزية
ريال مدريد
آرني سلوت
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تأهل البرتغال إلى كأس العالم 2026.. ماذا قال رونالدو؟
Lebanon 24
بعد تأهل البرتغال إلى كأس العالم 2026.. ماذا قال رونالدو؟
14:45 | 2025-11-16
16/11/2025 02:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين لعشّاق الموسيقى العربية.. موسيقار كبير يتعرض لوعكة صحية!
Lebanon 24
خبر حزين لعشّاق الموسيقى العربية.. موسيقار كبير يتعرض لوعكة صحية!
12:29 | 2025-11-16
16/11/2025 12:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
9 أهداف تاريخية تقود البرتغال إلى كأس العالم
Lebanon 24
9 أهداف تاريخية تقود البرتغال إلى كأس العالم
11:59 | 2025-11-16
16/11/2025 11:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
غياب مفاجئ لأدفوكات عن أهم مباريات التصفيات.. ما القصّة؟
Lebanon 24
غياب مفاجئ لأدفوكات عن أهم مباريات التصفيات.. ما القصّة؟
10:10 | 2025-11-16
16/11/2025 10:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يحدد موقفه النهائي بشأن رحيل نجمه!
Lebanon 24
ليفربول يحدد موقفه النهائي بشأن رحيل نجمه!
06:21 | 2025-11-16
16/11/2025 06:21:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
15:31 | 2025-11-15
15/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
15:48 | 2025-11-15
15/11/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
11:12 | 2025-11-16
16/11/2025 11:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"تعاميم جديدة لمصرف لبنان".. ماذا ستشمل؟
Lebanon 24
"تعاميم جديدة لمصرف لبنان".. ماذا ستشمل؟
01:45 | 2025-11-16
16/11/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ينظرُ نتنياهو إلى لبنان.. هل اقتربت الحرب؟
Lebanon 24
هكذا ينظرُ نتنياهو إلى لبنان.. هل اقتربت الحرب؟
16:30 | 2025-11-15
15/11/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:45 | 2025-11-16
بعد تأهل البرتغال إلى كأس العالم 2026.. ماذا قال رونالدو؟
12:29 | 2025-11-16
خبر حزين لعشّاق الموسيقى العربية.. موسيقار كبير يتعرض لوعكة صحية!
11:59 | 2025-11-16
9 أهداف تاريخية تقود البرتغال إلى كأس العالم
10:10 | 2025-11-16
غياب مفاجئ لأدفوكات عن أهم مباريات التصفيات.. ما القصّة؟
06:21 | 2025-11-16
ليفربول يحدد موقفه النهائي بشأن رحيل نجمه!
04:00 | 2025-11-16
مبابي تحت نار الانتقادات
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
16/11/2025 21:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
16/11/2025 21:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
16/11/2025 21:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24