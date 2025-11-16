18
رياضة
خبر حزين لعشّاق الموسيقى العربية.. موسيقار كبير يتعرض لوعكة صحية!
Lebanon 24
16-11-2025
|
12:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
نُقل الموسيقار المصري الكبير عمر خيرت (82 عاماً) إلى أحد المستشفيات الكبرى في
القاهرة
بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة استدعت تدخلاً طبياً سريعاً، وذلك بعد أيام قليلة من أمسيته المبهرة في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي، حيث قدّم حفلاً استثنائياً تضمّن 20 من أشهر مؤلفاته.
وأكد الحساب الرسمي لخيرت على "
فيسبوك
" اعتذاره للجمهور عن تأجيل حفلاته المقبلة بسبب حالته الصحية، معرباً عن امتنانه لمحبة جمهوره ودعمهم، ومؤكداً أنه سيعود قريباً بكامل طاقته الإبداعية. كما أوضح البيان أن حالته مستقرة، لكن الأطباء نصحوه بالحصول على فترة راحة كاملة قبل استئناف نشاطه الفني.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مقرب من العائلة أن فريقاً طبياً يتابع حالته بشكل مستمر، ومن المتوقع خروجه من المستشفى خلال أيام، مع إلغاء جميع ارتباطاته الفنية مؤقتاً، بما في ذلك
حفل خيري
حلت الفنانة
آمال ماهر
بديلاً عنه.
ويُعد عمر خيرت أحد أبرز رموز الموسيقى العربية المعاصرة. وُلد عام 1943 في حي
الزمالك
، وبدأ مسيرته في الستينيات عازفاً للبيانو في
أوركسترا
"
أبو عوف
"، قبل أن تكتشفه الفنانة الراحلة
فاتن حمامة
صدفة وتفتح له باب الموسيقى التصويرية عبر فيلم "قطرات الندى" عام 1968. ومنذ ذلك الوقت، قدّم خيرت موسيقى لأكثر من 200 عمل سينمائي وتلفزيوني، ما جعله أحد أهم الموسيقيين في العالم العربي.
