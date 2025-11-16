خبر حزين لعشّاق الموسيقى العربية.. موسيقار كبير يتعرض لوعكة صحية!

Advertisement

نُقل الموسيقار المصري الكبير عمر خيرت (82 عاماً) إلى أحد المستشفيات الكبرى في بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة استدعت تدخلاً طبياً سريعاً، وذلك بعد أيام قليلة من أمسيته المبهرة في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي، حيث قدّم حفلاً استثنائياً تضمّن 20 من أشهر مؤلفاته.وأكد الحساب الرسمي لخيرت على " " اعتذاره للجمهور عن تأجيل حفلاته المقبلة بسبب حالته الصحية، معرباً عن امتنانه لمحبة جمهوره ودعمهم، ومؤكداً أنه سيعود قريباً بكامل طاقته الإبداعية. كما أوضح البيان أن حالته مستقرة، لكن الأطباء نصحوه بالحصول على فترة راحة كاملة قبل استئناف نشاطه الفني.ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مقرب من العائلة أن فريقاً طبياً يتابع حالته بشكل مستمر، ومن المتوقع خروجه من المستشفى خلال أيام، مع إلغاء جميع ارتباطاته الفنية مؤقتاً، بما في ذلك حلت الفنانة بديلاً عنه.ويُعد عمر خيرت أحد أبرز رموز الموسيقى العربية المعاصرة. وُلد عام 1943 في حي ، وبدأ مسيرته في الستينيات عازفاً للبيانو في " "، قبل أن تكتشفه الفنانة الراحلة صدفة وتفتح له باب الموسيقى التصويرية عبر فيلم "قطرات الندى" عام 1968. ومنذ ذلك الوقت، قدّم خيرت موسيقى لأكثر من 200 عمل سينمائي وتلفزيوني، ما جعله أحد أهم الموسيقيين في العالم العربي.