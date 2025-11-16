إنكلترا تتأهل لكأس العالم بشباك نظيفة

Advertisement

قاد النجم منتخب إلى الفوز على بنتيجة 2-0، ليختتم "الأسود الثلاثة" مشوارهم في تصفيات 2026 بأفضل طريقة ممكنة.وحققت إنكلترا بقيادة المدرب إنجازاً تاريخياً، إذ أصبحت أول منتخب يتأهل إلى كأس العالم دون أن يستقبل أي هدف في مجموعة تضم ست مباريات أو أكثر. كما بات المنتخب خامس فريق أوروبي يضمن التأهل بالعلامة الكاملة، بعدما أنهى منافسات المجموعة 11 برصيد 24 نقطة من ثماني مباريات.