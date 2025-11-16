Advertisement

رياضة

إنكلترا تتأهل لكأس العالم بشباك نظيفة

Lebanon 24
16-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1443009-638989338310387412.jpeg
Doc-P-1443009-638989338310387412.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قاد النجم هاري كين منتخب إنكلترا إلى الفوز على ألبانيا بنتيجة 2-0، ليختتم "الأسود الثلاثة" مشوارهم في تصفيات كأس العالم 2026 بأفضل طريقة ممكنة.
Advertisement

وحققت إنكلترا بقيادة المدرب توماس توخيل إنجازاً تاريخياً، إذ أصبحت أول منتخب أوروبي يتأهل إلى كأس العالم دون أن يستقبل أي هدف في مجموعة تضم ست مباريات أو أكثر. كما بات المنتخب خامس فريق أوروبي يضمن التأهل بالعلامة الكاملة، بعدما أنهى منافسات المجموعة 11 برصيد 24 نقطة من ثماني مباريات.
مواضيع ذات صلة
غانا تتأهل لكأس العالم 2026 بفوزها على جزر القمر
lebanon 24
17/11/2025 07:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر تتأهل إلى بطولة كأس العالم 2026
lebanon 24
17/11/2025 07:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة عربية تقترب من التأهل لكأس العالم 2026
lebanon 24
17/11/2025 07:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد يحسمها بثلاثية نظيفة أمام الشارقة
lebanon 24
17/11/2025 07:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24

توماس توخيل

كأس العالم

هاري كين

ألبانيا

إنكلترا

أوروبي

ألباني

توخيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:10 | 2025-11-17
14:45 | 2025-11-16
11:59 | 2025-11-16
10:10 | 2025-11-16
06:21 | 2025-11-16
04:54 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24