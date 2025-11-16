17
رياضة
إنكلترا تتأهل لكأس العالم بشباك نظيفة
Lebanon 24
16-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قاد النجم
هاري كين
منتخب
إنكلترا
إلى الفوز على
ألبانيا
بنتيجة 2-0، ليختتم "الأسود الثلاثة" مشوارهم في تصفيات
كأس العالم
2026 بأفضل طريقة ممكنة.
وحققت إنكلترا بقيادة المدرب
توماس توخيل
إنجازاً تاريخياً، إذ أصبحت أول منتخب
أوروبي
يتأهل إلى كأس العالم دون أن يستقبل أي هدف في مجموعة تضم ست مباريات أو أكثر. كما بات المنتخب خامس فريق أوروبي يضمن التأهل بالعلامة الكاملة، بعدما أنهى منافسات المجموعة 11 برصيد 24 نقطة من ثماني مباريات.
