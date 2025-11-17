"فازوا بفضل السحر".. اتهامات تطال لاعبي الكونغو الديمقراطية بعد مباراة حامية

Advertisement

اتهم لمنتخب شيلي، لاعبي بـ"ممارسة السحر"، خلال فوزهم بركلات الترجيح على "النسور"، الأحد.وبلغت الكونغو الديمقراطية الملحق العالمي المؤهل إلى 2026، بعدما أطاحت نيجيريا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح إثر تعادلهما في الوقتين الاصلي والإضافي 1-1، في نهائي الملحق الإفريقي.وعندما سجل لاعب الكونغو شانسيل مبيمبا ركلة الترجيح الحاسمة، وقعت مشادة بين شيلي والعديد من أعضاء الجهاز الفني للكونغو، بمن فيهم المدير الفني سيباستيان ديسابر.لكن في نهاية مؤتمره، سأل شيلي الصحفيين عن سبب عدم ذكرهم للواقعة، ثم قدم روايته للأحداث متحدثا بالفرنسية، قائلا: "كان لاعبو الكونغو الديمقراطية يمارسون السحر".ولاحقا كرر مدرب نيجيريا ادعاءاته باللغة ، أثناء مروره في المنطقة المخصصة للإعلاميين، إذ قال: "خلال جميع ركلات الجزاء، كان لاعبو الكونغو يمارسون الفودو"، في إشارة إلى كلمة تعني السحر الأسود وفقا لبعض المعتقدات.إلا أن ممثل منتخب الكونغو الديمقراطية نفى مزاعم تشيلي، ردا على سؤال موقع "ذا " الإخباري.