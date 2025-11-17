لأول مرة بعد 28 عاماً... هالاند يقود النرويج إلى كأس العالم

Advertisement

لأول مرة بعد غياب طويل دام 28 عاماً، قاد الهداف إيرلنغ بلاده إلى 2026 بعد فوز عريض على في عقر دارها بنتيجة 4-1 مساء الأحد في ختام مشوار الفريقين بالمجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية.ولم يحافظ منتخب إيطاليا على تقدمه بهدف سجله فرانشيسكو إسبوزيتو بعد مرور 11 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو في ليرد الضيوف برباعية في الشوط الثاني، حيث أحرز أنطونيو نوسا التعادل في الدقيقة 63، وأضاف إيرلنغ هالاند هدفين في الدقيقتين 78 و79، وأكمل بديله يورغن ستراند لارسن الرباعية بهدف في الدقيقة 93.وتصدر المنتخب النرويجي المجموعة التاسعة برصيد 24 نقطة، محققاً العلامة الكاملة بالفوز في 8 مباريات بهجوم قوي سجل 37 هدفا ودفاع صلب استقبل 5 أهداف فقط في 8 مباريات بالمجموعة.أما منتخب إيطاليا، فبقي في المركز الثاني برصيد 18 نقطة بعد 6 انتصارات وخسارتين، ليلتحق بمنتخبات وإيرلندا وألبانيا والتشيك في ملحق التصفيات الذي سيقام في آذار المقبل.