رياضة
لأول مرة بعد 28 عاماً... هالاند يقود النرويج إلى كأس العالم
Lebanon 24
17-11-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لأول مرة بعد غياب طويل دام 28 عاماً، قاد الهداف إيرلنغ
هالاند
بلاده
النرويج
إلى
كأس العالم
2026 بعد فوز عريض على
إيطاليا
في عقر دارها بنتيجة 4-1 مساء الأحد في ختام مشوار الفريقين بالمجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية.
ولم يحافظ منتخب إيطاليا على تقدمه بهدف سجله فرانشيسكو إسبوزيتو بعد مرور 11 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو في
ميلانو
ليرد الضيوف برباعية في الشوط الثاني، حيث أحرز أنطونيو نوسا التعادل في الدقيقة 63، وأضاف إيرلنغ هالاند هدفين في الدقيقتين 78 و79، وأكمل بديله يورغن ستراند لارسن الرباعية بهدف في الدقيقة 93.
وتصدر المنتخب النرويجي المجموعة التاسعة برصيد 24 نقطة، محققاً العلامة الكاملة بالفوز في 8 مباريات بهجوم قوي سجل 37 هدفا ودفاع صلب استقبل 5 أهداف فقط في 8 مباريات بالمجموعة.
أما منتخب إيطاليا، فبقي في المركز الثاني برصيد 18 نقطة بعد 6 انتصارات وخسارتين، ليلتحق بمنتخبات
أوكرانيا
وإيرلندا وألبانيا والتشيك في ملحق التصفيات الذي سيقام في آذار المقبل.
