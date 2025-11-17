اتحاد الفنون القتالية المختلطة يستضيف بطولتين قاريتين في جونية

Advertisement

يستضيف الاتحاد اللبناني للقنون القتالية المختلطة حدثين رياضيين دوليين كبيرين في قاعة مجّمع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي في جونية تحت اشراف الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة وبرعاية وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان.الحدث الأول هو بطولة آسيا للرجال والسيدات والناشئين للذكور والاناث بين 5 و11 كانون الاول 2025 والثاني بطولة "UAE Warriors " الشهيرة والذائعة الصيت في أكبر مسابقتين في رياضة اللعبة يشهدها وطن الأرز منذ استقدام اللعبة الى منذ عدة عقود.يشارك في البطولة القارية أكثر من خمسماية لاعب ولاعبة من عشرين دولة.وعلى هامش بطولة آسيا، تقام دورات دراسة دولية للحكام والمدربين.اما الحدث الدولي الثاني فهي بطولة " UAE Warriors " المحترفة وستقام في 11 كانون الاول حيث سيحتضن "القفص الحديدي" 10 نزالات بمشاركة لاعبين من لبنان والعراق وفلسطين وسوريا ومصر والاردن والمغرب والجزائر وتركيا وايران.وسيحضر البطولتين رئيس الاتحاد الدولي كيريث براون ورئيس الاتحاد الآسيوي دافرون جوراييف من طاجيكستان ورئيس الاتحاد البحريني المدير التنفيذي للاتحاد الدولي محمد قنبر ورئيس لجنة حكام آسيا الاماراتي عبدالله ورئيس مجلس ادارة "بالمز سبورتس" الاماراتي فؤاد درويش واركان الاتحادين الدولي والآسيوي ورؤساء واعضاء وفود الدول المشاركة في البطولتين.وذكر الاتحاد الدولي للعبة الامين العام للاتحاد اللبناني وسام ابي نادر، ان الاتحاد اللبناني برئاسة أحمد حازر يواصل تحضيراته من اجل انجاح الاستحقاقين الضخمين في شهر كانون الاول المقبل. وقال ان الاتحاد اللبناني شكّل لجانه العاملة.وشكر الوزيرة نورا بايراقداريان على رعايتها والاتحادين الدولي والآسيوي لاشرافهما على البطولتين والمجلس البلدي لمدينة جونية والى محطة "أم تي في" على تغطيتها الحدثين مباشرة على الهواء والشركات الراعية ورجال وسيدات الصحافة والاعلام الذين سيواكبون البطولتين، مشيرا الى ان الاتحاد اللبناني سيعقد مؤتمرا صحافياً سيُحدّد زمانه ومكانه لاحقا للاعلان رسميا عن كافة تفاصيل الحدثين الدوليين الكبيرين.