رياضة

تعرضت لـ "واقعة طبية مفاجئة".. وفاة بطلة رياضية عن 28 عامًا! (صورة)

Lebanon 24
17-11-2025 | 06:25
توفيت البطلة الأولمبية الأسترالية من ذوي الاحتياجات الخاصة بيغ غريكو عن عمر ناهز 28 عامًا، بعد تعرضها لما وصفه مسؤولون في ولاية جنوب أستراليا لـ "واقعة طبية مفاجئة".
وفازت بيغ التي ولدت بالشلل الدماغي الذي أثر بشكل رئيسي على الجانب الأيمن من جسدها، بأول ميدالية ذهبية لأستراليا في دورة ألعاب ذات الاحتياجات الخاصة في طوكيو 2020، محققة الرقم القياسي العالمي في سباق 3000 متر فردي للسيدات سي 1–3 بالإضافة إلى الميداليات البرونزية في سباق الطريق سي1–3 للسيدات وسباق ضد الساعة.
 
وفاة بطلة ألعاب بارالمبية في الدراجات عن عمر 28 عاما


وفي السياق، قالت والدة غريكو ناتالي في بيان عبر موقع الاتحاد الأسترالي للدراجات واللجنة الأولمبية الأسترالية لذوي الاحتياجات الخاصة: "كانت بيج تعني كل شيء بالنسبة لنا أثر لطفها وعزيمتها ودفئها على عائلتنا يوميا جلبت الكثير من الفرح والفخر إلى حياتنا، وسيظل ألم رحيلها بداخلنا إلى الأبد. رغم حزننا الشديد بسبب خسارتها، فإننا فخورون للغاية بها وبالطريقة التي مثلت بها أستراليا".

وحصلت غريكو على وسام الاستحقاق الأسترالي لعام 2022 لخدماتها في الرياضة. وكانت بطلة عالمية لأربع مرات كما حققت أيضًا برونزيتين في طوكيو، ونالت جائزة أفضل دراجة بارالمبية على المضمار من اتحاد الدراجات الأسترالي عام 2019. 
