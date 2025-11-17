Advertisement

خاص

من أوروبا.. مَنْ حجز مقاعده في "مونديال 2026"؟

إيناس القشاط - Inass El Kashat

|
Lebanon 24
17-11-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1443314-638989954508659200.jpg
Doc-P-1443314-638989954508659200.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في كل دورة من دورات التصفيات الأوروبية، تتحوّل الملاعب إلى مسرح مليء بالإثارة والمفاجآت، حيث تتواجه المنتخبات الكبيرة مع فرق لا يُستهان بها، فتصبح النتائج على الورق مجرّد أرقام لا تعكس حجم المعارك الحقيقية على أرض الملعب. كل مباراة تُشبه فيلمًا دراميًا تتقلب فيه كل التوقعات رأسًا على عقب، كما شهدنا في السنوات الأخيرة سقوط عمالقة مثل منتخب إيطاليا أمام مفاجآت غير متوقعة.
Advertisement
 
 ومع اقتراب كأس العالم 2026 وزيادة عدد المقاعد، تتصاعد وتيرة الإثارة، لتصبح أنظار الجماهير مركزة على كل تمريرة، وكل هدف، وكل لحظة حاسمة قد تحدد مصير المنتخبات في السباق نحو "المونديال" الكبير.
نظام التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2026 جاء معقدًا وأكثر تشويقًا مقارنة بالمواسم السابقة، مع زيادة عدد المنتخبات المتأهلة إلى 16 فريقًا. الدور الأول جمع الفرق في 12 مجموعة تضم أربعة إلى خمسة منتخبات، ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرةً إلى الدور الثاني. وهنا تبدأ "المعارك" التكتيكية الحقيقية، إذ كل منتخب يسعى لإثبات جدارته على مستوى عالٍ من المنافسة، بينما أي هفوة قد تكلفه فرصة التأهل مباشرة. الدور الثاني الذي يشمل أصحاب المركز الثاني وأفضل أربعة فرق من دوري الأمم، يلعب بنظام نصف النهائي والنهائي على أربعة مسارات، ليحجز الفائز النهائي مقعده في "المونديال"، وهو أسلوب يضيف مزيدًا من الدراما ويجعل كل مباراة حاسمة.
حتى الآن، حجزت عدّة منتخبات مقاعدها رسميًا في البطولة، وكان منتخب إنكلترا أول من ضمن التأهل بعد سجل مثالي تحت قيادة توماس توخيل، ما أعطى الفريق دفعة كبيرة قبل أربع جولات من نهاية التصفيات. تبعه فرنسا، حامل لقب 2018 ووصيف 2022 بقيادة كيليان مبابي الذي قاد "الديوك" إلى الفوز الحاسم أمام أوكرانيا، مؤكدًا قدرة الفريق على المنافسة على أعلى مستوى. وكرواتيا بقيادة لوكا مودريتش أظهرت أن الخبرة والتكتيك لا يقلان أهمية عن القوة الفردية، فيما تأهلت البرتغال رغم غياب نجمها الأسطوري كريستيانو رونالدو، وسجلت النرويج حضورًا لافتًا بعد فوزها المذهل على إيطاليا برباعية، ما يؤكد أن المنافسة الأوروبية لا تعرف المستحيل.
في المقابل، تنتظر بعد المنتخبات فرصة أخيرة عبر الملحق الأوروبي، بما فيها إيرلندا الشمالية التي تأهلت في سيناريو مثير في أرض بوشكاش آرينا، وكذلك المنتخب الإيطالي الذي سيحاول استعادة مكانه في البطولة بعد خسارته أمام النرويج. هذه المباريات تمنح المنتخبات فرصة لإعادة كتابة تاريخها في اللحظات الأخيرة، وتجعل الملحق الأوروبي حدثًا لا يقل عن أي مباراة في الدور الأول.
وهكذا، تثبت التصفيات الأوروبية مرّة أخرى أنها ليست مجرّد طريق إلى كأس العالم، بل معركة هوية وكبرياء، تُعيد تشكيل خريطة كرة القدم مع كل هدف وكل سقطة وكل انتفاضة. ومع اقتراب اللحظات الحاسمة، ستبقى العيون شاخصة نحو المنتخبات التي تكتب فصولًا جديدة في تاريخ اللعبة، بين من يثبت نفسه كقوة لا تهتز، ومن يبحث عن فرصة أخيرة ليقول: نحن هنا… ونستحق مكاننا في "المونديال".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
من يحسم أولى بطاقات أوروبا إلى مونديال 2026؟ 4 منتخبات على خط النهاية
lebanon 24
17/11/2025 19:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"فيفا" يحدد موعد قرعة الملحق المؤهل إلى مونديال 2026
lebanon 24
17/11/2025 19:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية إلى مونديال 2026 بعد تعادلٍ مع العراق في جدة
lebanon 24
17/11/2025 19:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24
جنوب إفريقيا إلى مونديال 2026 بثلاثية في شباك رواندا
lebanon 24
17/11/2025 19:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

كريستيانو رونالدو

كأس العالم

أوكرانيا

الأوروبي

الإيطالي

الشمالي

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

إيناس القشاط - Inass El Kashat

أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:16 | 2025-11-17
07:00 | 2025-11-17
06:25 | 2025-11-17
04:19 | 2025-11-17
03:30 | 2025-11-17
02:00 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24