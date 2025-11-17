إنجاز نسائي جديد.. كارلا نصار بطلة لبنان للإسكواش

نظم للإسكواش لفئة السيدات لعام 2025 في نادي دير القلعة كونتري كلوب، حيث تصدرت كارلا المركز الأول، وحلت سابين في المركز الثاني، بينما جاءت مايسي زعتر في المركز الثالث وماي مطر في المركز الرابع.

Advertisement

وتم اختيار سابين سماحة كأفضل لاعبة للسنة. وقاد المباريات الحكم كرم، وواكب اللبناني للإسكواش ظافر كبّارة البطولة وهنأ الفائزات على إنجازهن.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات بطولة للفئات "أ" و"ب" و"ج" يوم 21 تشرين الثاني على ملاعب نادي دير القلعة كونتري كلوب.