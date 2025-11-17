21
رياضة
إنجاز نسائي جديد.. كارلا نصار بطلة لبنان للإسكواش
Lebanon 24
17-11-2025
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظم
الاتحاد اللبناني
للإسكواش
بطولة لبنان
لفئة السيدات لعام 2025 في نادي دير القلعة كونتري كلوب، حيث تصدرت كارلا
نصار
المركز الأول، وحلت سابين
سماحة
في المركز الثاني، بينما جاءت مايسي زعتر في المركز الثالث وماي مطر في المركز الرابع.
وتم اختيار سابين سماحة كأفضل لاعبة للسنة. وقاد المباريات الحكم
جايسون
كرم، وواكب
رئيس الاتحاد
اللبناني للإسكواش ظافر كبّارة البطولة وهنأ الفائزات على إنجازهن.
ومن المقرر أن تنطلق مباريات بطولة
لبنان
للفئات "أ" و"ب" و"ج" يوم 21 تشرين الثاني على ملاعب نادي دير القلعة كونتري كلوب.
