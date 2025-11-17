إليكم أبرز هدافي تصفيات أوروبا لمونديال 2026

Advertisement

قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده للتأهل إلى نهائيات 2026، في إنجاز هو الأول للنرويج منذ 28 عامًا، متصدرًا قائمة هدافي التصفيات الأوروبية بجدارة.وسجل مهاجم 16 هدفًا مع منتخب بلاده، متقدمًا بفارق كبير بلغ 8 أهداف عن أقرب منافسيه: الإنجليزي هاري كين، الهولندي ممفيس ديباي، والنمساوي ماركو أرناتوفيتش.وفي ما يلي ترتيب أبرز هدافي التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال:1- إيرلينغ هالاند (النرويج) - 16 هدفا2- هاري كين (إنجلترا) - 8 أهداف- ممفيس ديباي (هولندا) - 8 أهداف- ماركو أرناتوفيتش (النمسا) - 8 أهداف5- أندريه كراماريتش (كرواتيا) - 6 أهداف- كيفن دي بروين (بلجيكا) - 6 أهداف- ميكيل ميرينو (إسبانيا) - 6 أهداف8- ماتيو ريتيغي (إيطاليا) - 5 أهداف- ألكسندر سورلوث (النرويج) - 5 أهداف- إيدين دجيكو (البوسنة) - 5 أهداف- (البرتغال) - 5 أهداف- بارناباس فارغا (هنغاريا) - 5 أهداف- ميكيل أويارزابال (إسبانيا) - 5 أهداف- تيلو أسغارد (النرويج) - 5 أهداف- تروي باروت (إيرلندا) - 5 أهداف- كيليان مبابي (فرنسا) - 5 أهداف.