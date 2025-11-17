Advertisement

رياضة

إليكم أبرز هدافي تصفيات أوروبا لمونديال 2026

Lebanon 24
17-11-2025 | 16:29
قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، في إنجاز هو الأول للنرويج منذ 28 عامًا، متصدرًا قائمة هدافي التصفيات الأوروبية بجدارة.
وسجل مهاجم مانشستر سيتي 16 هدفًا مع منتخب بلاده، متقدمًا بفارق كبير بلغ 8 أهداف عن أقرب منافسيه: الإنجليزي هاري كين، الهولندي ممفيس ديباي، والنمساوي ماركو أرناتوفيتش.

وفي ما يلي ترتيب أبرز هدافي التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال:

1- إيرلينغ هالاند (النرويج) - 16 هدفا

2- هاري كين (إنجلترا) - 8 أهداف

- ممفيس ديباي (هولندا) - 8 أهداف

- ماركو أرناتوفيتش (النمسا) - 8 أهداف

5- أندريه كراماريتش (كرواتيا) - 6 أهداف

- كيفن دي بروين (بلجيكا) - 6 أهداف

- ميكيل ميرينو (إسبانيا) - 6 أهداف

8- ماتيو ريتيغي (إيطاليا) - 5 أهداف

- ألكسندر سورلوث (النرويج) - 5 أهداف

- إيدين دجيكو (البوسنة) - 5 أهداف

- كريستيانو رونالدو (البرتغال) - 5 أهداف

- بارناباس فارغا (هنغاريا) - 5 أهداف

- ميكيل أويارزابال (إسبانيا) - 5 أهداف

- تيلو أسغارد (النرويج) - 5 أهداف

- تروي باروت (إيرلندا) - 5 أهداف

- كيليان مبابي (فرنسا) - 5 أهداف.
