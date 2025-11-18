Advertisement

رياضة

بعد فوزها على ليتوانيا.. هولندا تحجز مقعدها في كأس العالم

Lebanon 24
18-11-2025 | 00:40
A-
A+
Doc-P-1443506-638990486644522238.webp
Doc-P-1443506-638990486644522238.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ضمنت هولندا، وصيفة بطلة كأس العالم لكرة القدم ثلاث مرات، مكانها في نهائيات 2026 بفوزها السهل 4-صفر على ضيفتها ليتوانيا، لتتصدر المجموعة السابعة.
Advertisement

وضع تيجاني ريندرز، هولندا في المقدمة في الشوط الأول قبل أن يسجل أصحاب الأرض ثلاثة أهداف سريعة في الشوط الثاني عن طريق كودي خاكبو وتشافي سيمونز ودونيل مالين.
وأنهت هولندا مشوارها في التصفيات برصيد 20 نقطة، بينما حصلت بولندا على 17 نقطة بعد فوزها الصعب 3-2 خارج أرضها على مالطا.
افتتح ريندرز التسجيل في الدقيقة 16 عندما استدار بشكل حاد لينهي تمريرة فرينكي دي يونج في الشباك.

وجاءت ثلاثة أهداف في غضون أربع دقائق، أولها في الدقيقة 58 عندما سجل خاكبو ركلة جزاء، وسجل سيمونز الهدف الثالث لهولندا في الدقيقة 60 من المباراة، بعد أن راوغ اثنين من المدافعين قبل أن يطلق تسديدة قوية لم تمنح حارس المرمى إدفيناس جيرتموناس أي فرصة للتصدي لها.

وبعد دقيقتين من ذلك، انطلق مالين من خط منتصف الملعب في هجمة مرتدة وأظهر سرعة كبيرة ليتفوق على المدافعين الذين يلاحقونه ويسدد الكرة بقوة في المرمى بقدمه اليسرى.

وستكون نهائيات العام المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة هي المشاركة رقم 12 لهولندا في كأس العالم. وكانت هولندا قد خسرت النهائي في نسخ 1974 و1978 و2010.
مواضيع ذات صلة
بعد فوزها على لاتفيا.. إنكلترا تحجز مقعدها في كأس العالم
lebanon 24
18/11/2025 11:22:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بلجيكا تحقق فوزاً مثيراً على ويلز بتصفيات كأس العالم
lebanon 24
18/11/2025 11:22:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الدنمارك تحافظ على صدارة مجموعتها بتصفيات كأس العالم بالفوز على اليونان
lebanon 24
18/11/2025 11:22:40 Lebanon 24 Lebanon 24
المغرب يبلغ قبل نهائي كأس العالم للشباب بالفوز 3-1 على أمريكا
lebanon 24
18/11/2025 11:22:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

كأس العالم

لكرة القدم

كرة القدم

المكسيك

بولندا

فرينك

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2025-11-17
16:29 | 2025-11-17
12:16 | 2025-11-17
10:00 | 2025-11-17
07:00 | 2025-11-17
06:25 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24