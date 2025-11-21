جراح تجميل يكشف أسرار تغير ملامح رونالدو خلال 20 عامًا (صورة)

كشف الأميركي ليفين، المتخصص في التجميل، عن التحولات التي طرأت على ملامح خلال أكثر من عقدين، مستندًا إلى صور اللاعب منذ بداياته مع عام 2003 وحتى بلوغه الأربعين.وفق تحليل ليفين، خضع رونالدو لسلسلة من الإجراءات التجميلية تدريجيًا، أبرزها تعديل شكل الأنف من خلال كسر العظام وإعادة تشكيلها، وتصحيح ابتسامته عبر تقليل مساحة اللثة ورفع مستوى الأسنان . كما استخدم البوتوكس بانتظام لنعومة والخدين، وجرى رفع الحاجبين بالمنظار، وإجراء ليزر لتحسين ملمس البشرة، إضافة إلى حقن الدهون أو الحشوات للحفاظ على امتلاء الخدين.

وأشار ليفين إلى أن خط شعر رونالدو لم يتغير منذ شبابه، ربما بفضل علاج البلازما أو زراعة شعر محدودة، مع دور للجينات القوية. ويقدر الجراح أن مجموع الإجراءات تراوحت بين 100 و250 ألف دولار على مدار السنوات، ما سمح ببقاء مظهره طبيعيًا تدريجيًا دون تغييرات مفاجئة، على عكس بعض النجوم الآخرين الذين أجريت لهم تغييرات سريعة وبدت أقل طبيعية.يبرز رونالدو اليوم بثقة نجم عالمي، كما ظهر مؤخرًا في إلى جانب خطيبته جورجينا رودريغيز، بعد أن حافظ على جسد منحوت وملامح مشدودة بفضل نظام صارم يشمل حتى 4 ساعات تدريب يوميًا، علاج بالتبريد ، نوم مقسم إلى خمس دورات من 90 دقيقة، ونظام غذائي خالٍ من السكر والكحول، يعتمد على الدجاج والسمك والخضار والقهوة السوداء.تظهر هذه الإجراءات كيف جمع رونالدو بين الرياضة والنظام الغذائي والإجراءات التجميلية للحفاظ على شبابه ومظهره المتألق على مدار 22 عامًا من مسيرته.