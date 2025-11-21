Advertisement

رياضة

جراح تجميل يكشف أسرار تغير ملامح رونالدو خلال 20 عامًا (صورة)

Lebanon 24
21-11-2025 | 00:50
كشف الجراح الأميركي إيلي ليفين، المتخصص في التجميل، عن التحولات التي طرأت على ملامح كريستيانو رونالدو خلال أكثر من عقدين، مستندًا إلى صور اللاعب منذ بداياته مع مانشستر يونايتد عام 2003 وحتى بلوغه الأربعين.
وفق تحليل ليفين، خضع رونالدو لسلسلة من الإجراءات التجميلية تدريجيًا، أبرزها تعديل شكل الأنف من خلال كسر العظام وإعادة تشكيلها، وتصحيح ابتسامته عبر تقليل مساحة اللثة ورفع مستوى الأسنان العليا. كما استخدم البوتوكس بانتظام لنعومة الجبين والخدين، وجرى رفع الحاجبين بالمنظار، وإجراء ليزر لتحسين ملمس البشرة، إضافة إلى حقن الدهون أو الحشوات للحفاظ على امتلاء الخدين.
 


وأشار ليفين إلى أن خط شعر رونالدو لم يتغير منذ شبابه، ربما بفضل علاج البلازما أو زراعة شعر محدودة، مع دور للجينات القوية. ويقدر الجراح أن مجموع الإجراءات تراوحت بين 100 و250 ألف دولار على مدار السنوات، ما سمح ببقاء مظهره طبيعيًا تدريجيًا دون تغييرات مفاجئة، على عكس بعض النجوم الآخرين الذين أجريت لهم تغييرات سريعة وبدت أقل طبيعية.

يبرز رونالدو اليوم بثقة نجم عالمي، كما ظهر مؤخرًا في البيت الأبيض إلى جانب خطيبته جورجينا رودريغيز، بعد أن حافظ على جسد منحوت وملامح مشدودة بفضل نظام صارم يشمل حتى 4 ساعات تدريب يوميًا، علاج بالتبريد في المنزل، نوم مقسم إلى خمس دورات من 90 دقيقة، ونظام غذائي خالٍ من السكر والكحول، يعتمد على الدجاج والسمك والخضار والقهوة السوداء.

تظهر هذه الإجراءات كيف جمع رونالدو بين الرياضة والنظام الغذائي والإجراءات التجميلية للحفاظ على شبابه ومظهره المتألق على مدار 22 عامًا من مسيرته.
