رياضة
بالصورة: لامين جمال يحصل على جائزة جديدة
Lebanon 24
21-11-2025
|
03:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفوق نجم
برشلونة
لامين جمال على أسماء بارزة مثل
كيليان مبابي
وفينيسيوس
جونيور
، إلى جانب زملائه
بيدري
ورافينيا، إذ فاز بجائزة دي ستيفانو المقدمة من صحيفة ماركا
الإسبانية
لأفضل لاعب في
الدوري الإسباني
.
وأكد لامين عن سعادته الكبيرة بالجائزة وأوضح أن تتويجه يعكس قوة فريقه هذا الموسم كما أكد أنه سيواصل العمل والقتال ليحصد المزيد.
وجائزة ألفريدو دي ستيفانو، هي جائزة سنوية تمنح قبل صحيفة ماركا الإسبانية في نهاية كل موسم لأفضل لاعب في الدوري الإسباني وسميت الجائزة على اسم اسطورة
ريال مدريد
أرجنتيني
ألفريدو دي ستيفانو.
الدوري الإسباني
كيليان مبابي
ريال مدريد
الإسبانية
أرجنتيني
جونيور
سعادة
