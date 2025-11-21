بالصورة: لامين جمال يحصل على جائزة جديدة

تفوق نجم لامين جمال على أسماء بارزة مثل وفينيسيوس ، إلى جانب زملائه ورافينيا، إذ فاز بجائزة دي ستيفانو المقدمة من صحيفة ماركا لأفضل لاعب في .

وأكد لامين عن سعادته الكبيرة بالجائزة وأوضح أن تتويجه يعكس قوة فريقه هذا الموسم كما أكد أنه سيواصل العمل والقتال ليحصد المزيد. وأكد لامين عن سعادته الكبيرة بالجائزة وأوضح أن تتويجه يعكس قوة فريقه هذا الموسم كما أكد أنه سيواصل العمل والقتال ليحصد المزيد.

وجائزة ألفريدو دي ستيفانو، هي جائزة سنوية تمنح قبل صحيفة ماركا الإسبانية في نهاية كل موسم لأفضل لاعب في الدوري الإسباني وسميت الجائزة على اسم اسطورة ألفريدو دي ستيفانو.