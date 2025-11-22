من بينهم ميسي.. إليكم أبرز 10 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2026

Advertisement

مع بداية الموسم الجديد الذي سيشهد إقامة نهائيات بطولة في أميركا، المكسيك وكندا، بدأ السباق على جائزة الذهبية لعام 2026 .ورصد موقع "Planet Football" أبرز 10 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية بناء على تقييم بداية الموسم الجديد.والملفت للنظر هو وجدود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأميركي، في قائمة المرشحين العشرة الأوائل وغياب نجوم آخرين مثل المصري محمد صلاح وغيره.وجاءت القائمة على النحو التالي:1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)2- الإنكليزي هاري كين (بايرن ميونخ)3- الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد)4- الإسباني لامين جمال (برشلونة)5- البرتغالي فيتينيا (باريس سان جيرمان)6- الإسباني بيدري (برشلونة)7- الفرنسي عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)8- الكولومبي لويس دياز (بايرن ميونخ)9- الأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي)10-الإسباني مارتن زوبيميندي (أرسنال).يذكر أن الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم فريق حصل على جائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2025 متفوقا على لامين جما وزميله في الفريق الباريسي البرتغالي فيتينيا.(روسيا اليوم)