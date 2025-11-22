Advertisement

رياضة

من بينهم ميسي.. إليكم أبرز 10 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2026

Lebanon 24
22-11-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1445249-638993829190715169.jpg
Doc-P-1445249-638993829190715169.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

مع بداية الموسم الجديد الذي سيشهد إقامة نهائيات بطولة كأس العالم في أميركا، المكسيك وكندا، بدأ السباق على جائزة الكرة الذهبية لعام 2026  .
Advertisement

ورصد موقع "Planet Football" أبرز 10 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية بناء على تقييم بداية الموسم الجديد.

والملفت للنظر هو وجدود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأميركي، في قائمة المرشحين العشرة الأوائل وغياب نجوم آخرين مثل المصري محمد صلاح وغيره.

وجاءت القائمة على النحو التالي:
1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)
2- الإنكليزي هاري كين (بايرن ميونخ)
3- الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد)
4- الإسباني لامين جمال (برشلونة)
5- البرتغالي فيتينيا (باريس سان جيرمان)
6- الإسباني بيدري (برشلونة)
7- الفرنسي عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)
8- الكولومبي لويس دياز (بايرن ميونخ)
9- الأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي)
10-الإسباني مارتن زوبيميندي (أرسنال).

يذكر أن الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم فريق باريس سان جيرمان حصل على جائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2025 متفوقا على لامين جما وزميله في الفريق الباريسي البرتغالي فيتينيا.(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
إليكم عدد النقاط التي حصل عليها ديمبيلي للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم
lebanon 24
22/11/2025 16:11:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد "الكرة الذهبية".. رسالة من ميسي إلى ديمبلي
lebanon 24
22/11/2025 16:11:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم أبرز هدافي تصفيات أوروبا لمونديال 2026
lebanon 24
22/11/2025 16:11:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فوزه بالكرة الذهبية.. ديمبيلي في مأزق بسبب "هدية الأم"
lebanon 24
22/11/2025 16:11:06 Lebanon 24 Lebanon 24

باريس سان جيرمان

روسيا اليوم

كأس العالم

ريال مدريد

برشلونة

إنكليزي

روسيا

باريس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:00 | 2025-11-22
03:00 | 2025-11-22
23:00 | 2025-11-21
16:00 | 2025-11-21
14:00 | 2025-11-21
09:31 | 2025-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24