أفشى أسرار "خطيرة" عن برشلونة.. فتح ملف تأديبي بحق رئيس الدوري الإسباني

قامت المحكمة الإدارية الرياضية في (TAD) بفتح تحقيق ضد رئيس رابطة الدوري "الليغا" خافيير تيباس بشأن قضية مقصورات كبار الشخصيات في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" الخاص بنادي .وذكرت إذاعة "Cadena SER" ، أن المحكمة الرياضية فتحت تحقيقا فيما وصفته بـ"مخالفة خطيرة للغاية"، ضد خافيير تيباس، عقب شكوى قدمها ميغيل غالان رئيس رابطة الشفافية في الرياضة.وقُدمت الشكوى ضد رئيس "لا ليغا" للمجلس الوطني للرياضة، حيث اتهم تيباس بالكشف عن معلومات سرية تخص نادي برشلونة، حول مقصورات كبار الشخصية في ملعب النادي الكتالوني.ويزعم المشتكي بأن رئيس رابطة "ارتكب 5 مخالفات خطيرة"، مشيرا إلى معلومات نشرتها الرابطة في أبريل الماضي، تتحدث عن انتهاك برشلونة لقواعد اللعب المالي النظيف.وذكرت رابطة الليغا أن برشلونة لم يسجل في حساباته مبلغا بقيمة 100 مليون ، الناتج عن بيع 475 مقعدا لكبار الزوار "VIP" في كامب نو، قبل حذفها من موقعها الإلكتروني لاحقا.وبحسب المحكمة الرياضية، فإن "إفشاء المعلومات السرية التي يقدمها نادي برشلونة في إطار نظام الرقابة الاقتصادية الذي تنظمه اللوائح، يشكل خرقا لواجب السرية المنصوص عليه في هذه اللوائح".وبناء على ذلك قررت المحكمة الرياضية فتح ملف تأديبي ضد تيباس، ويمكن أن تتراوح العقوبة بين توجيه إنذار، والإيقاف لمدة تتراوح بين شهرين وسنة، وحتى الفصل من منصبه كرئيس لرابطة الدوري الإسباني.(روسيا اليوم)