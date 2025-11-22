Advertisement

رياضة

أمر قضائي بحبس رمضان صبحي لحين محاكمته في قضية تزوير

Lebanon 24
22-11-2025 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1445501-638994314435809327.webp
Doc-P-1445501-638994314435809327.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

قضت محكمة الجنايات في مصر بالسجن بحق نجم نادي بيراميدز المصري رمضان صبحي لإدانته بالتزوير في قضية شهيرة تعود وقائعها إلى شهر أسلول الجاري.

 

ووُجّهت شبهات التزوير ضد رمضان صبحي في قضية تتعلق بقيام شخص آخر بانتحال صفة من أجل إجراء امتحانات كان سيخضع لها لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، قبل أن يتم إلقاء القبض على المتهم، وفتح تحقيق ضد رمضان صبحي وعدد آخر من المشتبه بهم بالمشاركة في التزوير.

 

وأفادت مصادر إخبارية نقلاً عن جهات قضائية أن محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة اليوم، قررت الاحتفاظ برمضان صبحي قيد الحبس، وتأجيل النظر في القضية، وتحديد موعد لاحق لجلسة جديدة.

 

ووُجّهت إلى اللاعب رمضان صبحي، و3 أشخاص آخرين، تهم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة الجيزة بعد غياب رمضان صبحي عن الامتحانات التي كان سيتقدم لاجتيازها، وتكليف شخص آخر بإجرائها بدلاً منه.

 

وفيما تم تأجيل الجلسة، أمرت المحكمة بالقبض على المتهم رمضان صبحي، وحبسه، إلى يوم الثلاثاء المقبل، موعد جلسة المحاكمة الجديد، وعرضه برفقة المتهمين المحبوسين، كما أمرت بضبط المتهم الرابع بالقضية، وتقديمه برفقة باقي المتهمين.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحرك قضائي بعد تقرير عن تزوير شهادات جامعية في لبنان
lebanon 24
23/11/2025 11:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أوّل تعليق... ماذا قال الفنان محمد رمضان عن القرار الصادر بحبسه؟
lebanon 24
23/11/2025 11:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": اعتقال الرئيس البرازيلي السابق بولسنارو تنفيذا لحكم بحبسه
lebanon 24
23/11/2025 11:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: ستتم محاكمة كل من ساهم في التشهير الدموي بالجنود في قضية سديه تيمان
lebanon 24
23/11/2025 11:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24

محكمة جنايات الجيزة

محكمة الجنايات

رمضان صبحي

حكمت ال

بيراميد

شخص آخر

الجيزة

رمضان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:12 | 2025-11-23
02:00 | 2025-11-23
01:30 | 2025-11-23
01:00 | 2025-11-23
00:30 | 2025-11-23
00:00 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24