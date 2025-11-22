أمر قضائي بحبس رمضان صبحي لحين محاكمته في قضية تزوير

قضت في مصر بالسجن بحق نجم نادي بيراميدز المصري لإدانته بالتزوير في قضية شهيرة تعود وقائعها إلى شهر أسلول الجاري.

ووُجّهت شبهات التزوير ضد صبحي في قضية تتعلق بقيام بانتحال صفة من أجل إجراء امتحانات كان سيخضع لها لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، قبل أن يتم إلقاء القبض على المتهم، وفتح تحقيق ضد رمضان صبحي وعدد آخر من المشتبه بهم بالمشاركة في التزوير.

وأفادت مصادر إخبارية نقلاً عن جهات قضائية أن ، المنعقدة اليوم، قررت الاحتفاظ برمضان صبحي قيد الحبس، وتأجيل النظر في القضية، وتحديد موعد لاحق لجلسة جديدة.

ووُجّهت إلى اللاعب رمضان صبحي، و3 أشخاص آخرين، تهم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة بعد غياب رمضان صبحي عن الامتحانات التي كان سيتقدم لاجتيازها، وتكليف شخص آخر بإجرائها بدلاً منه.

وفيما تم تأجيل الجلسة، أمرت المحكمة بالقبض على المتهم رمضان صبحي، وحبسه، إلى يوم الثلاثاء المقبل، موعد جلسة المحاكمة الجديد، وعرضه برفقة المتهمين المحبوسين، كما أمرت بضبط المتهم الرابع بالقضية، وتقديمه برفقة باقي المتهمين.