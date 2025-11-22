Advertisement

رياضة

الفيفا يُطلق "سلسلة 2026".. بطولة جديدة تجمع منتخبات الرجال والنساء

Lebanon 24
22-11-2025 | 14:00
أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بطولة دولية جديدة تُقام في نافذة آذار تحت اسم "سلسلة الفيفا 2026"، بعد نجاح تجربة أولية في 2024. وتهدف البطولة إلى زيادة المباريات التنافسية بين المنتخبات من مختلف القارات، وإتاحة مواجهات لا تتكرر عادة بين فرق مناطق مختلفة.
وتندرج المبادرة ضمن الخطة الإستراتيجية للفيفا 2023-2027 الهادفة إلى تحسين التوازن التنافسي وتطوير البنية الفنية عالمياً، مع توسيع البطولة لتشمل منتخبات الرجال والنساء في إطار واحد وللمرة الأولى.

وأكد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أن السلسلة تمنح اللاعبين والمنتخبات فرصاً جديدة وتُظهر دولاً إضافية على الساحة العالمية. وستُقام منافسات الرجال في مجموعة واسعة من الدول من بينها أستراليا وأذربيجان وإندونيسيا وكازاخستان ورواندا وأوزبكستان، بينما تُقام منافسات السيدات في البرازيل وساحل العاج وتايلند، مع إعلان تفاصيل إضافية في 2026.

وتحمل المباريات طابعاً ودياً تنافسياً يتيح للمنتخبات تطوير أساليبها الفنية من دون إرهاق إضافي في الروزنامة الدولية، مع توسع القيمة التجارية والانتشار العالمي. وكان الفيفا قد صادق على هذه الصيغة لأول مرة في كانون الأول 2022، بهدف دعم الدول التي تُنمي هياكلها الكروية ضمن بطولة بمعايير تنظيمية عالية.

ويأتي هذا المشروع ضمن توجه الفيفا لتوسيع عالمية اللعبة وتقديم شكل جديد من المنافسات التي تجمع القارات تحت راية كرة القدم.
 
